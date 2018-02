Električni jaguar se bo napolnil do 80 odstotkov v 45 minutah

Jaguar I-pace

2. februar 2018 ob 06:40

Arjeplog - MMC RTV SLO

Jaguar bo 1. marca predstavil serijsko izvedbo svojega električnega križanca I-pace in takoj začel sprejemati naročila.

Jaguarjev prvi električni križanec I-pace bo prvič nastopil v živo 6. marca na avtomobilskem salonu v Ženevi, razkrili pa ga bodo že 1. marca, ko bodo znane tudi uradne cene. Angleški električni športni terenec se bo skupaj z audijem e-tron, ki prav tako prihaja v Ženevo, postavil po robu tesli modelu X. Svojo bojevitost napoveduje z možnostjo hitrega polnjenja, ki bo omogočalo 80-odstotno napolnjenje baterije v le 45 minutah.

Toda takšno polnjenje bo mogoče le na ultrahitrih polnilnicah (High Power Charging) s stalnim tokom z zmogljivostjo najmanj 100 kilovatov, ki bodo (vsaj ena) zahvaljujoč projektu Ionity na voljo tudi v Sloveniji.

Tehnični podatki še niso znani, toda, sodeč po konceptni različici, bi lahko bil opremljen z baterijo z zmogljivostjo 90 kWh ter z dvema elektromotorjema s skupno močjo 294 kilovatov (400 KM), kar bi mu omogočalo pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v štirih sekundah. Doseg z enim polnjenjem pa naj bi znašal 500 kilometrov.

V ekstremnih razmerah

Jaguar je s svojim prvim električnim križancem opravil tudi zahtevna testiranja v švedskem Arjeplogu pri temperaturah, ki so dosegale tudi -40 stopinj Celzija. Ob tem so Angleži razkrili, da bo avtomobil opremljen s sistemom predrpiprave, ki bo omogočal najbolj učinkovito polnjenje ter najboljše zmogljivosti in doseg. Uporabnik pa bo lahko nastavljal čas začetka predpriprave in polnjenja.

Martin Macarol