Električni kombi nemških poštarjev zdaj na voljo tudi drugim službam

Električni dostavnik Deutche Post

22. april 2017 ob 08:37

Bonn - MMC RTV SLO

Nemški svetovni kurir Deutsche Post DHL Group je že pred časom razvil lastno električno vozilo za dostavo pošiljk. S tem je med drugim razburil Volkswagen, saj poštarji ne bodo več uporabljali njegovih caddyjev. Zdaj pa bo to vozilo ponujal tudi drugim službam.

Nemški Deutsche Post je s podjetjem Streetscooter (ta je v lasti logističnega velikana od leta 2014) razvil prav poseben električni dostavnik. Ker na trgu ni bilo primernega električnega dostavnika, ki bi ustrezal novim potrebam zaradi povečanja obsega e-trgovine in posledično več dostav v mestnih središčih, se je "nemški poštar" odločil, da bo razvil svojega. Tako je nastal streetscooter.

Nastal z nasveti delavcev

Zasnovali so ga tako, da bi bil ob uporabi šest dni na teden, 10 ur na dan, vozen 16 let. Zato mora imeti nekaj zelo vzdržljivih delov, kot so denimo vrata, ki jih odprejo in zaprejo do 200-krat dnevno. Upoštevali so tudi mnenja dostavnih delavcev ter tovorni prostor oblikovali tako, da omogoča nadvse preprosto nakladanje in razkladanje.

Poleg osnovnega modela so že predstavili tudi novo, večjo različico, imenovano streetscooter work L s tovornim prostorom, ki meri osem kubičnih metrov in ima nosilnost tisoč kilogramov.

Po meri narejen dostavnik je razburil Volkswagen, saj bo na določenih področjih izrinil caddyja. Dodatno nejevoljo pa je v Wolfsburgu sprožila nedavna odločitev Deutsche Post, da bo streetscooter ponudil na trgu električnih vozil, in sicer po ceni 32 tisoč evrov. Letno bo proizvedel 20 tisoč kombijev.

Martin Macarol