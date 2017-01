Električni mercedes G za Schwarzeneggerja

Elektrifikacija razreda G

25. januar 2017 ob 04:34

Arnold Swarzenegger, hollywoodski igralec z avstrijskimi koreninami, poznan po zelo ekstravagantnem okusu za jeklene konjičke, je podprl avstrijsko podjetje Kreisel Electric, ki je izdelalo električno gnano različico mercedesa razreda G. Slednjega bo testiral v Kaliforniji.

Swarzeneggerja smo lahko v preteklosti videli v velikih, vpadljivih in vse prej kot varčnih vozilih, kot je hummer H1 in celo mercedes unimog. A znani igralec, ki se je preizkusil tudi na političnem parketu kot guverner Kalifornije, kljub ekstravagantnemu okusu za vozila podpira zeleno energijo ter okolju prijazne avtomobile.

Zmogljivejši od izvirnika

Ob obisku smučarskih tekem v Kitzbuehlu si je zato vzel čas in preizkusil mercedesa G350d, ki ga je avstrijsko podjetje Kreisel predelalo na električni pogon. Pod sprednji pokrov luksuznega terenca ter v prostor za rezervoar za gorivo so vgradili baterije z zmogljivostjo 80 kilovatnih ur, ki z enim polnjenjem zagotavljajo do 300 kilometrov dosega. Baterije, ki tehtajo kar 510 kilogramov, je mogoče polniti z zmogljivostjo 150 kilovatov, kar omogoča napolnitev do 80 odstotkov zmogljivosti v 25 minutah.

Čeprav masa predelanega luksuznega terenca znaša okoli 2,5 tone, mu elektromotorja, ki skupaj razvijeta 360 kilovatov (490 KM), omogočata zavidljive zmogljivosti. Do stotice potrebuje le 5,6 sekunde in doseže končno hitrost 183 kilometrov na uro.

Trenutno gre za prototip, ki ga bo Schwarzenegger testiral v Kaliforniji ter obenem avstrijskemu podjetju zagotovil prepoznavnost za nadaljnji razvoj električnih pogonov. Ni pa še znano, če in kdaj bodo predelavo ponudili kupcem.

