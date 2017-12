Električni mrk v kalifornijskem Disneylandu, obiskovalci ogorčeni

Okvara na transformatorjih pokvarila vzdušje

28. december 2017 ob 11:15

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Obiskovalce kalifornijskega Disneylanda je v sredo presenetil izpad električne energije, zaradi katerega so atrakcije ostale v Toontownu in Fantasylandu v temi.

Med božičnimi in novoletnimi prazniki Disneyland obiščejo številni turisti. Tudi v času električnega mrka je bil park skoraj v celoti poln, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vzrok za prekinitev dobave električne energije so bile okvare na transformatorjih, toda večina atrakcij je elektriko znova dobila čez kakšno uro.

Med atrakcijami zabaviščnega parka, ki jih je prizadel električni mrk, je bil tudi enotirni vlakec.

Disneyland je obiskovalce prek Twitterja obvestil, naj z aplikacijo za pametni telefon pred prihodom v ta tematski zabaviščni park preverijo, kako dolge so čakalne vrste. Obiskovalci, ki so v parku že bili, so na družbenih omrežjih objavljali fotografije dolgih čakalnih vrst, ki so bile posledice električnega mrka.

"Kako ima lahko Disneyland električni mrk na dan, ko smo za vstopnice plačali 124 dolarjev?!" je med drugim objavila Sarah Mansoor, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

K. K.