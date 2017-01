Elektrifikaciji se ne bo izognil niti sloviti "M"

Napoved elektrifikacije

14. januar 2017 ob 08:32

Detroit - MMC RTV SLO

Šef BMW-jevega športnega oddelka M je napovedal elektrifikacijo tudi za najbolj športne bavarske modele. Začelo se bo s hibridi, sledili bodo tudi povsem električni modeli z oznako M.

Elektrifikacijo pri avtomobilih praviloma povezujemo z varčevanjem in ekologijo, a ta lahko prinaša tudi druge prednosti. To so na zelo odmeven način pokazali Ferrari, Mclaren in Porsche, ki so za svoje hiperšportnike uporabili hibridno tehnologijo. Pomoč elektromotorjev v tem primeru ni namenjena predvsem varčevanju ali zmanjševanju izpustov, temveč povečevanju zmogljivosti.

Elektrika za zmogljivosti

Podobno razmišljajo v BMW-jevem športnem oddelku M, katerega šef Frank Van Meel je na avtomobilskem salonu v Detroitu za britanski Auto Express povedal, da bodo začeli zmanjševati razkorak med obstoječo modelno paleto in povsem električnimi avtomobili z uvedbo hibridnih sklopov, pri čemer ti ne bodo namenjeni zmanjševanju porabe in izpustov, temveč doseganju boljših zmogljivosti.

Težava je v masi

Dodal je, da je elektrifikacija neizogibna ter da trenutno največjo težavo predstavlja razmerje med maso in močjo, kar ni najbolj združljivo s filozofijo motošporta. V M-modele že prihaja sistem stop/start, naslednji korak pa je elektrifikacija. Na koncu bomo imeli tudi povsem električne modele, a na to bo treba še malce počakati.

Meel je še priznal, da je v okviru iskanja novih električnih rešitev v tesnejšem stiku z oddelkom Project i, ki med drugim razvija drugo generacijo športnika i8, a obenem izključil možnost razvoja tega modela z oznako M. Meni namreč, da to ne bi imelo pravega smisla, saj M predstavlja brezkompromisno športnost, medtem ko Project i stremi k brezkompromisni učinkovitosti.

Borut Fakin