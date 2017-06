Elizabeth Banks napadla Spielberga in se pri tem osramotila

Igralka se je že opravičila za svoje besede

16. junij 2017 ob 16:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnica franšize Igre lakote Elizabeth Banks se je opravičila režiserju Stevenu Spielbergu, ker je izjavila, da ni nikoli režiral filma, v katerem je imela glavno vlogo ženska.

"Napačno sem umestila svoj komentar. Hočem poudariti, da prevzemam vso odgovornost, za kar sem rekla in se opravičujem za te besede," je tvitnila igralka. Nespretna izjava ji je ušla med sprejemanjem nagrade na podelitvi Crystal za bleščečo predstavo v filmu. "To sem izrekla z mislijo na filme, ki jih je Steven režiral v zadnjem času. Moj namen ni bi, da zanikam pomembnost ikoničnega #TheColorPurple," je še zapisala Banksova.

Gre za film, v katerem sta leta 1985 v glavnih vlogah nastopili Whoopi Goldberg in Oprah Winfrey. In prav na to so jo zbrani v dvorani takoj opozorili. "Gledala sem Indiano Jones, Čeljust in vse filme, ki jih je kdaj koli režiral Steven Spielberg. In mimogrede - nikoli ni režiral filma, v katerem je v glavni vlogi zaigrala ženska. Oprosti, Steven. Nočem te označiti za rit, ampak to je resnica," je v spornem govoru dejala Banksova.

Ko jo je stanovska kolegica Shari Belafonte želela popraviti, je stvari samo še poslabšala, ko je slišala neki glas iz občinstva, da Spielberg ni režiral nobenega filma, kjer je v ospredju ženska. "Oh, torej imam še vedno prav," je povedala iz govornice.

"Stvari sem samo poslabšala, ko sem dala vtis, da ignoriram Shari Belafonte, ko me je poskušala popraviti. Z njo sem se pogovorila v zaodrju in se ji že tam opravičila," je še zapisala Banksova.

Ko so na portalu Hollywood Reporter želeli pridobiti komentar od Spielberga, se je oglasil njegov predstavnik za stike z javnostjo, ki je odvrnil, da se režiser posveča snemanju novega projekta The Papers - film, v katerem bo v glavni vlogi nastopila Meryl Streep.

K. K.