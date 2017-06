Ellenina ukazovalnost usodna za njen zakon s Portio?

Konec še enega zvezdniškega zakona?

16. junij 2017 ob 10:56

Los Angeles - MMC RTV SLO

Vse glasnejše so govorice, da je zakon televizijske voditeljice Ellen DeGeneres in igralke Portie de Rossi v zadnjih izdihljajih in da je ločitev le še vprašanje časa.

Vse več ameriških medijev poroča, da sta se Ellen in Portia dogovorili, da bosta šli vsaka svojo pot. Razlog za razhod naj bi bili Ellenina ukazovalnost in nadzorovalnost. Njuni predstavniki ločitve še niso uradno sporočili, paparacem pa ni ušlo, da se obe po Los Angelesu sprehajata brez poročnih prstanov.

"Dogaja se, Ellen in Portia se razhajata. Portia si je včasih še nadela prstan, da bi Ellen pokazala, da se trudi za njun zakon, a zdaj niti poskuša več ne. Ni več vrnitve, samo vprašanje časa je, kdaj bo ves svet izvedel," je za revijo In Touch dejal neimenovani vir in dodal: "Portia ima občutek, da jo Ellen duši in ji ne pusti, da je takšna, kakršna je v resnici. Poleg tega je ne podpira pri njeni igralski karieri. Portia mora iti po svoje, da znova zadiha."

Delitev zelencev

Če bo do ločitve dejansko prišlo, si bosta morali zvezdnici razdeliti Ellenino premoženje, ki znaša vrtoglavih 360 milijonov dolarjev. Pred skokom v zakon sta podpisali predporočno pogodbo, ki naj bi imela kar nekaj pomanjkljivosti, tako da bi lahko Portia dobila polovico premoženja nekdanje partnerice, dodajajo mediji.

Elleni in Portia sta se poročili leta 2008 in nimata otrok.

A. P. J.