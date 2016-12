Elon Musk napoveduje polnilnice, ob katerih bodo 350-kilovatne videti kot igrače

Nova generacija polnilnic

30. december 2016 ob 13:11

Palo Alto - MMC RTV SLO

Pred kratkim je pet avtomobilskih podjetij napovedalo skupno mrežo hitrih polnilnic za električne avtomobile ob evropskih cestah, ki bodo dosegle moč 350 kilovatov. Elon Musk je na Twitterju dal vedeti, da pri Tesli razvijajo novo generacijo polnilnic, ob katerih bodo 350-kilovatne videti kot otroške igrače.

Električna mobilnost zaradi omejenega dosega in časa, ki ga zahteva polnjenje baterij, še vedno ni primerljiva s klasičnimi avtomobili. Infrastruktura za polnjenje električnih avtomobilov se hitro razvija, za to pa se v zadnjem času dejavneje zavzemajo tudi avtomobilski proizvajalci.

Pet proizvajalcev je pred kratkim napovedalo ustanovitev skupnega podjetja za graditev mreže 400 polnilnic ob glavnih evropskih prometnicah. Svojo mrežo hitrih polnilnic ima tudi podjetje Tesla Motors. Po vsem svetu ima posejanih 769 polnilnih postaj, ki skupaj ponujajo kar 4.876 polnilnih mest. Od tega je na dveh postajah (v Ljubljani in na Kozini) 12 polnilnih mest na voljo tudi pri nas. Te polnilnice imajo zmogljivost 135 oziroma 145 kilovatov in omogočajo polnjenje do 80 odstotkov zmogljivostih v 40 minutah, kar se še vedno ne more primerjati s klasičnim polnjenjem goriva. V zvezi s tem je Musk napovedal, da pri Tesli razvijajo novo generacijo polnilnic z oznako V3, zaradi katerih bodo napovedane 350-kilovatne v primerjavi z njimi videti kot igrače. Polnjenje naj bi namreč trajalo le štiri ali pet minut.

Nič več zastonj

Trenutno je polnjenje na polnilnicah Tesle Motors brezplačno, a bo tako le še do konca letošnjega leta. Od januarja 2017 bo uporaba teh polnilnic plačljiva. Vsak lastnik bo ob nakupu avtomobila prejel brezplačnih 400 kWh, nad to količino pa bo moral elektriko plačevati po ceniku.

Najslavnejši proizvajalec električnih avtomobilov bo namreč začel ponujati cenejše avtomobile, ne bo pa več ponujal brezplačne elektrike.

Nova, racionalnejša politika podjetja vključuje tudi zaračunavanje določenega zneska za postanek na polnilnici, potem ko je avtomobil popolnoma napolnjen. Uporabniki lahko namreč spremljajo stanje polnjenja prek aplikacije na pametnem telefonu in po končanem polnjenju avtomobil odpeljejo. Postanek na polnilnici bo postal plačljiv pet minut po koncu polnjenja, s čimer želi Musk preprečiti, da bi nekateri nevestni lastniki polnilnice uporabljali kot brezplačna parkirišča.

Borut Fakin