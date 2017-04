Elton John se je okužil s "potencialno smrtonosno" bakterijo

Piše glasbo za muzikal Hudičevka v Pradi

25. april 2017 ob 08:37

London - MMC RTV SLO

Britanski glasbenik Elton John je med turnejo v Južni Ameriki staknil "potencialno smrtonosno" bakterijo, zaradi katere je tri dni preživel na intenzivni negi. Odpovedal je tudi vse koncerte do konca maja.

70-letni pevec je na letu iz Južne Amerike močno zbolel, zato so ga po pristanku takoj odpeljali v eno izmed londonskih bolnišnic, iz katere so ga odpustili v soboto, je za BBC dejala njegova predstavnica Fran Curtis.

Za kakšno okužbo gre, ni jasno, v sporočilu so le zapisali, da se je Elton zdravil zaradi "nevarne in nenavadne bakterijske okužbe", ki se je je nalezel v Južni Ameriki. Njegov zadnji koncert na tej celini je potekal 10. aprila v Čilu. "Tovrstne okužbe so zelo redke in smrtno nevarne," so še zapisali.

Glasbenik naj bi v kratkem popolnoma okreval, a je kljub temu odpovedal aprilske in majske koncerte v Las Vegasu in Kaliforniji, za kar se je opravičil svojim oboževalcem: "Zelo sem hvaležen zdravstvenemu osebju za izjemno nego," je dejal.

Pet desetletij nastopov

Na koncertne odre naj bi se po pričakovanjih vrnil v začetku junija v Twickenhamu v Angliji. Britanec, ki je bil za svoje delo nagrajen tako z grammyjem kot oskarjem, se sicer trenutno ukvarja z glasbeno podlago za broadwaysko predelavo filmske uspešnice Hudičevka v Pradi, koncertno turnejo Million Dollar Piano pa naj bi končal maja prihodnje leto.

70-letnik je v svoji karieri, ki se razteza kar čez pet desetletij, po svetu prodal več kot 200 milijonov primerkov svojih plošč, kar ga uvršča med najuspešnejše glasbene izvajalce vseh časov.

A. P. J.