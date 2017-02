Ema 2017: Kakšne so bile številke pri glasovanju občinstva?

Razkrivamo glasove občinstva

27. februar 2017 ob 15:16

Ljubljana - MMC RTV SLO



Na letošnji Emi je slavil Omar Naber, ki so ga na prvo mesto postavile tudi strokovne žirije, gledalci pa na drugo. Njim sta bila najbolj všeč BQL, žirije pa so ju uvrstile na četrto mesto.

V prvem predizboru je Omar Naber prejel 2506 klicev občinstva, na drugo mesto pa so se s 1828 klici uvrstili Sell Out in njihova pesem Ni panike. V drugem polfinalnem večeru so gledalci in poslušalci največkrat glasovali za Heart Of Gold in dvojec BQL - namenili so jima 3486 klicev. S 1687 glasovi jima je sledila Nuška Drašček, ki se je na letošnji Emi predstavila s pesmijo Flower In The Snow.



Omar Naber je v finalu prejel največ točk strokovne žirije, ki mu je skupno podelila 64 točk, gledalci in poslušalci pa so mu namenili 60 točk oziroma 5165 klicev.

Občinstvo je v finalu največ glasovalo za dvojec BQL, ki je prejel 72 točk oziroma 13.134 glasov, kar je skoraj osem tisoč več kot drugouvrščeni Naber.

Na tretje mesto po telefonskem glasovanju se je uvrstila Raiven, ki je prejela 3292 klicev, kar ji je na koncu prineslo 48 točk občinstva. Sledili so Nika Zorjan z 2419 klici (36 točk), Sell Out z 2335 klici (24 točk) in Nuška Drašček z 2032 klici (12 točk). Tim Kores je prejel 1543 glasov, KiNG FOO pa 918, kar je pomenilo, da pesmi Open Fire in Wild Ride na koncu po glasovanju občinstva nista prejeli nič točk.

Omar se je pustil presenetiti

"Vse skupaj še malo prihaja za mano," je po razglasitvi za MMC pojasnil Omar. "Sploh še nisem čisto prepričan, da se je to dejansko zgodilo. Ampak na prvem mestu se moram zahvaliti svojemu občinstvu oziroma občinstvu, ki je glasovalo. Seveda pa tudi žiriji. Zdi se mi, da je bilo edino prav, da sem se pustil presenetiti. In presenečenje je resnično sledilo. Sploh nimam drugih besed, kot da rečem samo: najlepša hvala," je dejal zmagovalec, ki tik po razglasitvi svojih občutkov še ni mogel povsem strniti.

BQL hvaležna za vse glasove

"Hvaležna sva vsem, ki so glasovali za naju. Vidi se, da imava veliko podpore med ljudmi, kar nama največ pomeni - več kot kakršna koli zmaga," je povedal Anej Piletič - član drugouvrščenega BQL-a. "Strokovna komisija je bila poštena. Vokalno je Omar - kot je bilo videti - bolje izdelal svoj nastop in so glasovali, kot so. Se pa zahvaljujeva še enkrat vsem gledalcem in poslušalcem," je dodal Anejev brat Rok Piletič.

Spodaj si lahko ogledate še točkovanje žirije v obeh predizborih ter v finalu.

P. B.