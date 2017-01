Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 14 glasov Ocenite to novico! Skozi vse tri večere bodo krmarile Maja Martina Merljak, Tina Gorenjak in Tanja Kocman, v finalu se jim bo pridružil še Mario Galunič. Foto: Jani Ugrin »Predizbora bosta v rokah treh žensk, kar je zagotovo posebnost - kakšne posledice bo to pustilo, pa ne moremo napovedat. V finalu se pustite presenetiti. Posebnost je tudi to, da je letos vse v znamenju "več", saj Ema še nikoli ni bila tako velika. Kar vznemirljivo, ja!« Foto: Jani Ugrin »Za Emo 2017 pripravljamo marsikaj. Upam, da jo bomo naredile zabavno. Da bomo izvedeli kaj novega o tekmovalcih. Če se bodo gledalci zabavali pol toliko, kolikor se mi zabavamo na vajah, potem bo zelo v redu.« Foto: Jani Ugrin »Tokrat gre za malo drugačen pristop. Emo ustvarja kup kreativnih umov, ki svoje ideje sprošča na enem mestu. Šlo bo za kombinacijo duhovitega, zanimivega in malo drugačnega. Zagotovo nekaj, kar bi tudi sama z veseljem pogledala.« Foto: Jani Ugrin Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ema 2017: Med tremi večeri bodo krmarili tri gostiteljice in Mario

Znan je vrstni red nastopajočih na predizborih

31. januar 2017 ob 12:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bliža se izbor EMA 2017, ki bo letos izpeljana v treh večerih s tremi gostiteljicami: Tino Gorenjak, Majo Martino Merljak in Tanjo Kocman, v finalu pa se jim bo pridružil Mario Galunič.

Na Gospodarskem razstavišču si bodo gledalci v živo lahko ogledali dva predizbora, ki bosta 17. in 18. februarja, ter finalni večer, ki bo napočil 24. februarja 2017.

EMA 2017 bo … fantastična

Maja Martina Merljak je o prihajajoči nalogi povedala: "Predizbora bosta v rokah treh žensk, kar je zagotovo posebnost - kakšne posledice bo to pustilo, pa ne moremo napovedat. V finalu se pustite presenetiti. Posebnost je tudi to, da je letos vse v znamenju "več", saj Ema še nikoli ni bila tako velika. Kar vznemirljivo, ja!"

Tina Gorenjak obljublja: "Za Emo 2017 pripravljamo marsikaj. Upam, da jo bomo naredile zabavno. Da bomo izvedeli kaj novega o tekmovalcih. Če se bodo gledalci zabavali pol toliko, kolikor se mi zabavamo na vajah, potem bo zelo v redu."

Tanja Kocman pa dodaja: "Tokrat gre za malo drugačen pristop. Emo ustvarja kup kreativnih umov, ki svoje ideje sprošča na enem mestu. Šlo bo za kombinacijo duhovitega, zanimivega in malo drugačnega. Zagotovo nekaj, kar bi tudi sama z veseljem pogledala."

Mario Galunič, priljubljen obraz z malih ekranov in urednik razvedrilnega progama, pa je sklenil: "Pripravljamo tri odlične večere. V vsakem lahko pričakujete napeto tekmo zares dobrih glasbenih točk in atraktiven spremljevalni program s posebnimi gosti. Poskrbeli bomo da se bodo vsi, ki bodo nastopili, res dobro počutili. Seveda upamo, da nam bodo na odru Eme pokazali najboljše, kar znajo. Kot vidim, so dekleta odlična ekipa, na vaje prihajajo z dobro energijo, kar je že pol poti do uspeha."

Vrstni red nastopajočih na predizborih EMA 2017

V prvem predizboru, 17. februarja, se bodo predstavili KiNG FOO (Wild Ride), Nika Zorjan (Fse), TOSCA BEAT (Free World), Lea Sirk (Freedom), Sell out (Ni panike), Zala (Lalalatino), Alya (Halo) in Omar Naber (On My Way).

V drugem predizboru, 18. februarja, se bodo predstavili Clemens (Tok ti sede), Raiven (Zažarim), Kataya & Duncan Kamakana (Are You There), BQL (Heart of Gold), Ina Shai (Colour me), United Pandaz & Arsello feat. Alex Volasko (Heart to Heart), Tim Kores (Open Fire) in Nuška Drašček (Flower in the Snow).

Vstopnice za izbor EMA 2017

Vstopnice za vse tri prireditve je mogoče kupiti na spletni strani www.mojekarte.si, www.gr-sejem.si in na prodajnih mestih Petrol.

Pesem Evrovizije 2017

V Kijevu so danes z žrebom določili razvrstitev držav v polfinali letošnjega 62. tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo 9., 11. in 13. maja v ukrajinski prestolnici. Slovenija se bo predstavila v drugi polovici prvega polfinala. Kot v preteklih letih bo končni vrstni red nastopov določen s strani organizatorja.

A. K.