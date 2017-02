Ema 2017: V pričakovanju zadnjih štirih finalistov

Le štirje nastopajoči se bodo uvrstili v petkov finale

18. februar 2017 ob 15:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prvi štirje finalisti Eme 2017 čakajo na družbo - svoje pesmi bo nocoj na Gospodarskem razstavišču predstavilo še preostalih osem izvajalcev, štirje izmed njih pa bodo napredovali v finale, ki bo naslednji petek.

Na drugem predizboru se bodo predstavili Clemens, Raiven, Kataya & Duncan Kamakana, BQL, Ina Shai, United Pandaz & ARSELLO feat. Alex Volasko, Tim Kores in Nuška Drašček.

Izbor za Pesem Evrovizije 2017 je mogoče spremljati na MMC-jevem portalu, na Facebooku, Twitterju, Instagramu in kanalu YouTube ter na Snapchatu (EmaEvrovizija).

Volasko se vrača na Emo (lani je nastopil kot del spremljevalnega kolektiva D Base, leta 2014 in 2011 je spremljal Omarja Naberja ...). Draščkova bo na Emi nastopila tretjič, drugič pa Ina Shai (prvič je nastopila še pod svojim pravim imenom Martina Šraj leta 2010), Kataya (prvič je nastopila kot del skupine T*Angels leta 2010), Tim Kores, Clemens in Raiven. Nastop na drugem predizboru letošnje Eme bo prvi za BQL in kot del sestava za Duncana Kamakano (s Katayo) ter United Pandaz & Arsella (z Volaskom).

Vaje so potekale precej gladko

"Vaja je šla po načrtih in sem zares užival na odru, tako da komaj čakam, da lahko v soboto "zažuramo" z vsemi nastopajočimi in gledalci. Šlo je zelo na tesno saj ni bilo veliko časa za pripravo. Ključna je dobra organizacija in ekipa, ki stoji za tabo. Hitro smo se povezali in začutili pesem, kar je zame najbolj pomembno. Na odru se bo videlo da se zabavamo in uživamo v nastopu," je po drugi vaji za MMC pojasnil Clemens, ki bo v drugem polfinalu na oder stopil kot prvi s pesmijo Tok ti sede.

Neposredni prenos Eme boste lahko spremljali od 20. ure naprej na 1. programu TV Slovenija, Valu 202, Radiu Koper, Radiu Maribor in RTV 4D.



Raiven, ki je lani pustila pečat s pesmijo Črno Bel in bo letos nastopila drugo leto zapored, se je z odrom dobro ujela. Tokrat pošilja v ogenj pesem Zažarim. "Sem kar malce evforična, ker je izpadlo natanko tako, kot sem si predstavljala." Tudi brata Rok in Anej Piletič, člana dua BQL sta bila z vajo zadovoljna. "Oba sva zelo zadovoljna, zdi se nama, da je bilo občutno boljše kot na prvi tonski vaji." Korošca se bosta predstavila s pesmijo Heart of Gold.

Kataya in Duncan Kamakana sta se v živo spoznala zgolj teden dni pred začetkom vaj, a sta se ujela zelo hitro. "Zelo sem zadovoljna z vajami. Rada jih imam. Uživam v celem procesu. V poti, ki te vodi do cilja, moraš uživati. Sama sem vadila še preden je prišel Duncan in on je moral še toliko več vaditi. Osebno sva se spoznala teden pred Emo. Skupaj sva nato vadila vsak dan. On pa je že prej vadil s koreografinjo," je pojasnila Kataya, ki s Kamakano pripravlja pravljično pripovedko s pesmijo Are You There.

Martina Šraj je za svoj drugi nastop na Emi izbrala umetniško ime Ina Shai. V drugo pa stavi na pesem Colour Me. "Z vajo sem zelo zadovoljna. Popraviti moramo zgolj še nekaj stvari glede luči, ostalo je pa vse v redu."

Alex Volasko, ki letos nastopa v kolektivu s pesmijo Heart to Heart, je poudaril, da je s slišanim zadovoljen. "Kot pevec sem zelo zadovoljen s slišanim. Menjal sem dvoje slušalk, toda na koncu se je izkazalo, da so tiste za 30 evrov najboljše (smeh). Dobro sem se slišal na vajah, kar mi vliva še dodatno samozavest."

Zvok pa je pomemben še eni povratnici - Nuški Drašček, ki se vrača na izbor s pesmijo Flower in the Snow. "Vaja je bila krasna, na odru se počutim zelo dobro in se tudi dobro slišim, kar je najbolj pomembno. Krasni so tudi kadri in luči, tako da mi je vedno bolj všeč," je povedala po torkovi vaji pevka.

Takrat pa se je z odrom tudi prvič srečal še en povratnik na oder Eme. "To je bila v bistvu prva vaja in s tem je nekako tako kot bi bil zadovoljen s prvim seksom, torej nisi," je v smehu dejal Kores, ki prihaja na Emo s pesmijo Open Fire in dodal: "No, ja, z vajo sem zadovoljen. Šele zdaj smo videli, kako se bo kadriralo, kje bom stal in kako bo vse skupaj potekalo. Ko to vadiš doma, je čisto drugače kot ko si na odru."

Kdo bodo kandidati za let v Kijev?

Nocoj bomo dobili odgovor na vprašanje, kateri štirje izvajalci lahko še računajo na petkovo finale, kjer si bodo lahko izborili letalsko vozovnico do Kijeva. V finale se bodo uvrstili dve najboljši pesmi po mnenju gledalcev in poslušalcev prek telefonskega glasovanja in dve najboljši po mnenju strokovne žirije. V finalnem izboru bomo torej slišali osem najboljših.

O zmagovalcu bo odločalo 6 strokovnih regijskih žirij ter gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem. Razmerje ocen oz. točkovanja strokovnih žirij in telefonskega glasovanja bo 50-50.

Polona Brajkovec, Klavdija Kopina