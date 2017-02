Ema 2017 v živo: Osem izvajalcev, le štiri mesta v finalu

Prireditev poteka na Gospodarskem razstavišču

17. februar 2017 ob 19:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

KiNG FOO, Nika Zorjan, Tosca Beat, Lea Sirk, Sell Out, Zala, Alya in Omar Naber je tista osmerica nastopajočih, ki se bo borila za prve štiri vstopnice za finale prihodnji petek.

Zasedba KiNG FOO se bo predstavila s skladbo Wild Ride, Nika Zorjan bo pela Fse, naslov skladbe zasedbe Tosca Beat je Free World, sledila bo Lea Sirk in njena Freedom, pa Sell out s pesmijo Ni panike, Zala z Lalalatinom, Alya s skladbo Halo in Omar Naber, ki bo pel On My Way.

V finale se bosta uvrstili dve najboljši pesmi po mnenju gledalcev in poslušalcev po telefonskem glasovanju, pa tudi dve najboljši po mnenju strokovne žirije.

Skozi vse tri večere bodo krmarile Maja Martina Merljak, Tina Gorenjak in Tanja Kocman, v finalu se jim bo pridružil še Mario Galunič.

T. K. B.