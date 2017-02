Ema 2017: Zvečer gre zares, na oder bo stopilo prvih 8 izvajalcev

Le štirje nastopajoči se bodo uvrstili v petkov finale

17. februar 2017 ob 06:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred nami je prvo dejanje letošnje Eme. Osem nastopajočih v prvem predizboru se bo na Gospodarskem razstavišču pomerilo za štiri mesta v finalu, ki bo čez teden dni.

Prvo osmerico sestavljajo KiNG FOO, Nika Zorjan, Tosca Beat, Lea Sirk, Sell Out, Zala, Alya in Omar Naber. Alya bo letos na Emi nastopila sedmič, prvič pa se je na izboru predstavila leta 2003 s pesmijo Exploziv(no). Petič bo na oder Eme stopil Naber, ki je ob svoji prvi pojavitvi na izboru domov odkorakal kot zmagovalec s pesmijo Stop, Sirkova pa se bo kot samostojna izvajalka predstavila tretjič.

Nika Zorjan se bo v vlogi samostojne izvajalke letos predstavila prvič, prav tako pa bo to prvi nastop tudi za KiNG FOO, Tosca Beat, Sell Out in Zala.

"Je še kar veliko stvari, ki bi jih radi popravili kar se tiče režije in podobnih stvari. Ampak ravno zato so vaje – tako kot je tudi pri orkestru. Ko vadiš prvič, pesem še ne stoji, jo je treba še izpiliti. Tako da zdaj smo v fazi piljenja in verjamemo, da bo na koncu super," je po drugi vaji v imenu zasedbe KiNG FOO, ki bodo orali ledino na letošnji Emi s pesmijo Wild Ride, za MMC povedal Rok Golob.

Poleg KiNG FOO se bosta na prvem predizboru predstavili še dve zasedbi: in sicer že stari znanci slovenske glasbene scene Sell Out s pesmijo Ni panike ter precej sveži obrazi Eva Pavli, Urška Kastelic, Zala Hodnik, Žan Beljan (čelo), Luka Beljan (violina) in Kristina Golob (DJ), ki sestavljajo skupino Tosca Beat s pesmijo (katere navdih so črpali iz idej angleškega pisatelja Georgea Orwella) Free World.

Že na vajah z dobrimi občutki

"Vaja je bila v bistvu nad pričakovanji. Predstavljali smo, da bo vse skupaj malo drugače, da bo nas bo več stvari motilo. Današnja vaja je druga in je še boljša kot včerajšnja, tako da bo v petek super," je v imenu Sell Out dejal Uroš Obranovič. "Zadovoljne smo z vajami. Nekatere malenkosti moramo še popraviti, ampak do nastopa jih bomo uredili," pa je povedala Eva iz Tosca Beat. "Komaj čakamo, da res nastopimo v živo," je dodala Urška. "Res je dober občutek, ko stopiš na takšen oder," pa je še poudarila Eva.

"Z vajami sem zadovoljna, potekale so gladko," je pred svojim sedmim nastopom na Emi dejala Alya. Naber, ki se bo letos predstavil petič, pa je na drugi vaji prav tako užival. "Seveda, zelo zadovoljen sem. Tudi par minut krajša vaja ni predstavljala nobene ovire."

Neposredni prenos Eme boste lahko spremljali od 20. ure naprej na 1. programu TV Slovenija, Valu 202, Radiu Koper, Radiu Maribor in RTV 4D.



V prvem predizboru bodo izstopale samostojne izvajalke. Zala se na svoji prvi Emi predstavlja s pesmijo Lalalatino, ki jo je napisala med študijem v ZDA. V dneh pred predizborom se je soočala tudi z zdravstvenimi težavami: "Glede na to, da sem imela na prvih dveh vajah vročino, sem najbolj srečna, da sem jih izpeljala. Mirna in z mirno vestjo sem se po njih posvetila počitku pred nastopom v predizboru," je pojasnila mlada pevka.

"Zelo mi je všeč, da imamo toliko vaj pred nastopom, ker se tako navadiš odra in skoraj podoživiš nastop, ki te čaka. Navadiš se na sam potek," pa je o pripravah dejala Zorjanova, ki vse upe polaga na prekmurščino v pesmi Fse.

Organizacijo je pohvalila tudi Sirkova, ki svoje upe polaga na pesem, ki nosi v sebi tudi delček francoskega priokusa, Freedom. "Občutek po prvi vaji je bil dober. Vaja je bila konstruktivna in mislim, da smo na dobri poti do izdelka, ki sem ga želela dostaviti gledalcem. Zelo sem navdušena nad organizacijo RTVja, ki se je resnično izkazal. Na nivoju Eurosonga potekajo vse vaje, prav tako je tehnična ekipa zaposlenih zelo pripravljena. Da o samem odru in dvorani niti ne govorim. Vse je super!"

Kdo bodo kandidati za let v Kijev?

Nocoj bomo dobili odgovor na vprašanje, kateri štirje izvajalci (preostali štirje bodo znani jutri) lahko računajo na petkovo finale, kjer si bodo lahko izborili letalsko vozovnico do Kijeva. V finale se bodo uvrstili dve najboljši pesmi po mnenju gledalcev in poslušalcev prek telefonskega glasovanja in dve najboljši po mnenju strokovne žirije. V finalnem izboru bomo torej slišali osem najboljših.

O zmagovalcu bo odločalo 6 strokovnih regijskih žirij ter gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem. Razmerje ocen oz. točkovanja strokovnih žirij in telefonskega glasovanja bo 50-50.

Polona Brajkovec, Klavdija Kopina