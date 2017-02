Emine razglednice: Alya, KiNG FOO, Lea Sirk in Nika Zorjan

Spoznajte prvo polovico nastopajočih v prvem predizboru

1. februar 2017 ob 11:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Alya se vrača na izbor Ema s pesmijo Halo, Lea Sirk s pesmijo Freedom. Prvič se bodo na izboru predstavili KiNG FOO, in sicer s pesmijo Wild Ride. Prihaja pa tudi stara znanka Misije Evrovizija Nika Zorjan s pesmijo Fse.

Alya je podobno kot pri zmagovalni skladbi z zadnjega festivala Melodij morja in sonca združila moči z Raayem, ki je za pesem prispeval glasbo in aranžma, medtem ko se kot avtorja besedila podpisujeta pevec in kitarist skupine Flirrt Rok Lunaček ter Tina Piš. "Pripravljamo lepo presenečenje za vas. Predstavila se bom v luči, v kakršni me še niste spoznali. Gre pa za ljubezensko pesem," je o pesmi povedala Alya.

Po sedmih letih se v vlogi samostojne izvajalke vrača Sirkova z avtorsko pesmijo. Kot avtor glasbe in aranžmaja se podpisuje še Gaber Radojevič. Svoj del k aranžmaju pa so dodali še Miha Gorše in Tomy Declerque. "Pesem govori o svobodi in o tem, kako se ljudje hitro začnemo ozirati na napačne stvari ter se ne znamo pogledati v oči in poiskati svoje svobode. Del je tudi v francoščini, ki je z mano zelo povezana, ker sem nekaj let živela v Ženevi. In končno bom lahko pokazala tisti malce bolj zaprti del Lee," je razložila Sirkova.

Potem ko so domov odnesli nagrado za najboljšo interpretacijo in aranžma na festivalu Popevka, se bodo KiNG FOO prvič predstavili na Emi. Avtor glasbe, besedila in aranžmaja je Rok Golob, pri besedilu pa se podpisuje še Cherie Lucas. "Wild Ride na 'kingfoojevski' način govori o tem, kako je življenje polno presenečenj, preobratov - takšnih in drugačnih - in da se stvari lahko vedno spremenijo - seveda predvsem na bolje. Skratka, življenje je ena 'divja vožnja'. V vožnji pa je najbolje uživati," je poudaril Golob.

V oddaji Misija Evrovizija je izpadla tik pred superfinalom, kjer je leta 2012 slavila Eva Boto. Tokrat pa se bo s pesmijo, za katero je napisala tudi besedilo, Zorjanova prvič predstavila v vlogi samostojne izvajalke. Glasbo in aranžma za pesem sta prispevala predstavnika Slovenije na Evroviziji 2015 Maraaya. "Sem pristašica slovenskega jezika. Ko smo se odločali, v katerem jeziku bo, sem se odločila za slovenščino. Smo pa šli še malce dlje. Glede na to, da sem Prekmurka, bom zapela v prekmurščini," je dejala Zorjanova.

Pogovore pred Emo si lahko pogledate v spodnjih videih.

Klavdija Kopina, Polona Brajkovec, snemalec in montažer: David Lotrič