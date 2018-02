Emine razglednice: Anabel, Lea Sirk, Marina Martensson, Nuška Drašček

Polfinale bo 17. februarja, finale 24. februarja

6. februar 2018 ob 06:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Aktualna zmagovalka Popevke Nuška Drašček in mojstrica preobrazb Lea Sirk se po letu dni vračata na oder Eme. Na izboru se bosta prvič predstavili zmagovalka festivala Poprock Anabel in glasbenica švedskih korenin Marina Martensson.

Lani je Anabel, katere pravo ime je Ana Teržan, postala z zmagovalno skladbo festivala Poprock Ob kavi najpogosteje predvajana nova izvajalka (skladba se je med petimi najpogosteje predvajanimi slovenskimi skladbami obdržala 26 tednov). Tudi za Emo je ostala zvesta ustvarjalnemu tandemu Nino Ošlak in Marko Golubović, ki se podpisujeta kot avtorja glasbe. Golubović je za pesem prispeval še besedilo, Ošlak pa aranžma. "Pesem, s katero se bom predstavila na letošnji Emi, nosi naslov Pozitiva. Govori o tem, da če že zjutraj prikličeš pozitivne misli in odmisliš negativne, imaš lep ves dan. In tudi ko slišiš pesem, ki je takšna nagajiva in poskočna, v poslušalcu takoj sproži pozitivne misli," je dejala Anabel.

Sirkova bo svojo srečo na Emi preizkusila tretjič. Prvič se je na izboru predstavila pred osmimi leti, lani je obstala v prvem predizboru, letos pa prihaja s pesmijo Hvala, ne!, pod katero se podpisuje kot avtorica glasbe, besedila in aranžmaja. Pri glasbi in aranžmaju je združila moči s Tomyjem DeClerquem. "Moja pesem je moderna. Malo mi je podobna – malo 'odštekana', malo inovativna. Po drugi strani pa govori o tem času virtualnosti, v katerem živimo. In mene, kako se v tem času znajdem: s katerimi težavami se srečujem in kaj je tisto, kar bi rada odpravila, da lahko živim normalno, neobremenjeno, nepodrejeno sistemu," je opisala pesem glasbenica.

Tekmovalne pesmi predstavljene četverice lahko premierno poslušate danes ob 14.40 na Valu 202.

Prvič se bo na Emi predstavila Martenssonova s pesmijo Blizu. Glasbo za njo je ustvaril Miha Koren (širši javnosti znan kot baskitarist spremljevalne skupine Neishe, LeeLooJamais ...), besedilo je napisala Vanja Papež, pod aranžma pa se podpisujejo poleg Korena še Denis Horvat, Miha Koretič in David Morgan. "Naša pesem nosi naslov Blizu. Napisala jo je moja prijateljica Vanja. Je ljubezenska zgodba. Ampak je ljubezenska zgodba med dvema osebama. Dvema prijateljema. Zame je to zgodba o tem, da nekoga zapustiš. Zapustila sem svojo državo, da sem lahko prišla v Slovenijo. Zapustila sem Švedsko in veliko svojih prijateljev. Pojem o tem, da nekoga zapuščam, a še vedno ohranjam upanje in sanje," je pesem opisala Martenssonova.

Dogajanje, povezano z izborom Ema 2018, lahko spremljate na uradni spletni strani in družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in Snapchat (emaevrovizija).

Draščkova je za svoj četrti nastop na Emi izbrala pesem Ne zapusti me zdaj. Pod pesem se podpisuje ustvarjalna ekipa, ki je "zakrivila" lansko zmagovalno skladbo na Popevki Tak dan. "Skladba nosi naslov Ne zapusti me zdaj. Pritegnila me je zaradi rahlo temačneje delujočega začetka, ki se potem lepo razvije. Tudi ritem mi je zelo všeč. Aleš Klinar, Miha Gorše in Anja Rupel so naredili zanimivo skladbo," je poudarila pevka.

Spodaj si lahko pogledate intervjuje pred Emo z omenjenimi izvajalci.

Klavdija Kopina, Polona Brajkovec, snemalec in montažer: David Lotrič