Emine razglednice: BQL, Clemens, Ina Shai, Kataya & Duncan Kamakana

Spoznajte prvo polovico nastopajočih v drugem predizboru

7. februar 2017 ob 11:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

BQL sta za svoj prvi nastop na Emi pripravila pesem Heart of Gold, Clemens se na letošnji izbor vrača s pesmijo Tok ti sede, Ina Shai pa bo nastopila s pesmijo Colour Me. Kataya bo pri nastopu sodelovala z Duncanom Kamakano, predstavila pa se bosta s pesmijo Are You There.

Rok in Anej Piletič, ki sta bolj znana pod imenom BQL, po uspehu pesmi Muza na oder Eme prihajata s pesmijo, za katero je besedilo prispeval Anej, glasbo je prispeval duo Maraaya, aranžma pa je pripravil Raay. "Pesem je čisto nasprotje najinega prvega singla Muza. Govori o ljubezni fanta do dekleta, ki pozneje spozna, da dekle ni takšno, za kakršno se je na začetku predstavljala," sta o pesmi povedala brata.

Clemens bo na povabilo RTV Slovenija nastopil namesto Amaye oziroma Maje Keuc, ki se izbora zaradi obveznosti na Švedskem ne bo mogla udeležiti. Za pesem Tok ti sede je sam napisal glasbo in besedilo ter samostojno ustvaril tudi aranžma. "Pesem je v mojem, "Clemens", slogu. Zabavna, sproščena, zapeljiva. Sam naslov ne pove veliko, ampak napeljuje na ... Boste slišali na Emi," je pojasnil Klemen Mramor.

Martina Šraj je na Emi nastopila že leta 2010, letos pa se bo predstavila pod umetniškim imenom Ina Shai. Za pesem Colour me je glasbo in besedilo napisala sama, pod aranžma pa so se podpisali Hans Kristjan Aljas, Vincenzo Capodivento in Niccolo Rebecchi. "Moja pesem je črno-bela in barvita hkrati. Je v angleščini. Napisala sem jo sama v obdobju, ko sem bila malce na tleh. Mislim, da imamo vsi kdaj takšne trenutke. Še vedno nosi pozitivno sporočilo, da je luč na koncu predora," je pesem predstavila glasbenica, ki je leta 2015 na Melodijah morja in sonca prejela nagrado Danila Kocjančiča za najobetavnejšega izvajalca oziroma avtorja.

"Pesem je popolnoma v nasprotju s tem, kar zdaj počnejo drugi. Pesem je klasična balada z nekaj čepci čarovnije z obeh strani sveta," pa je o pesmi pojasnila Kataya. Predstavila se bo v duetu z Duncanom Kamakano - za glasbeno podlago njune pesmi je poskrbel Tim Žibrat, ki je z Duncanom in Katayo sodeloval tudi pri pripravi besedila, za aranžma pa so poleg Žibrata poskrbeli še Blaž Vrečko, Klemen Orter in Samo Jezovšek.

Pogovore pred Emo si lahko pogledate v spodnjih videih.

Polona Brajkovec, Klavdija Kopina, snemalec in montažer: David Lotrič