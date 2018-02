Emine razglednice: Indigo, Proper, KiNG FOO, Gregor Ravnik

Polfinale bo 17. februarja, finale 24. februarja

5. februar 2018 ob 07:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Indigo, Proper in KiNG FOO na letošnji Emi zapolnjujejo kvote skupin, med njimi imajo člani skupine KiNG FOO že izkušnje na Emi, kjer so se lani prebili do finala. Novinec na Emi je tudi Gregor Ravnik.

Začetki skupine Indigo segajo v leto 2011, ko se je skupina oblikovala. S takratno petčlansko zasedbo so v studiu pri basistu Anžetu Čučku posneli prvo, akustično skladbo Se še spomniš, za katero so posneli tudi video. Nastajale so avtorske skladbe, ki so jih pri producentu Petru Penku začeli snemati konec leta 2012. Naslednje leto (novembra 2013) sta izšla njihov debitantski album in istoimenski singel z naslovom Drugačna.

S pesmijo Vesna, s katero se bodo predstavili na Emi, se na neki način vračajo na domače glasbeno prizorišče. "Vesna govori o prebujenju. Ampak ne samo narave. Govori o razsvetljenju pri posamezniku. Mogoče pa ne bi radi preveč izdali, ker bi radi prepustili interpretacijo skladbe poslušalcem," je povedala pevka ter avtorica glasbe in besedila Anja Pavlin. Poleg Pavlinove se kot avtorja glasbe podpisujeta še Čuček in Maj Valerij, za aranžma pa je poskrbel Penko.

Precej krajšo zgodovino delovanja ima skupina Proper, ki v osveženi postavi deluje in ustvarja dobro leto. Svoj glasbeni izraz so nakazali s skladbami Ne pozabi, da si lepa, Rad bi jo videl in Kaplje upanja. Na Emo prihajajo s pesmijo Ukraden cvet, pod katero se kot avtor glasbe in besedila podpisuje Nejc Podobnik, pod aranžma pa poleg njega še Tine Lustek. "Naša pesem je umirjena epska balada, ki poskuša pri poslušalcu in gledalcu pričarati ta 'oh' učinek," je dejal pevec Luka Sešek. Skupino dopolnjujeta še Jan Gerl in Primož Podobnik.

Tekmovalne pesmi predstavljene četverice lahko premierno poslušate danes ob 14.40 na Valu 202.

Po letu dni se na Emo vračajo člani skupine KiNG FOO, ki so lani v finalu osvojili sedmo mesto. Po nastopu so se Aleksandra Josić, Peter Hudnik, Matej Sušnik in Rok Golob zaprli v studio in ob koncu leta izdali svoj prvenec GalaXie. Tokrat pošiljajo v ogenj pesem Žive sanje, pod katero se podpisuje Golob. "Pesem Žive sanje je nadzemeljska, transcendentalna in galaktična. Namen pesmi je, da ob poslušanju gledalca prestavi malo višje - tja, kamor lahko posegamo mogoče v sanjah in z našo zavestjo ne. To bomo poskušali doseči v tistih treh minutah," je pojasnil Sušnik.

Po predstavitvi skladbe Med nama na lanskih Melodijah morja in sonca pa se bo prvič na oder Eme podal Gregor Ravnik. Glasbo za njegovo pesem Zdaj je čas je ustvaril Marko Hrvatin, pod besedilo se podpisuje Ravnik skupaj s Steffy (prav tako dobro znanko festivala Melodije morja in sonca), pod aranžma pa se podpisujeta Miha Gorše in Mitja Bobič. "Zdaj je čas je ljubezenska pesem, pozitivna. Napisal sem jo skupaj s svojo primorsko-ljubljansko ekipo. Ponosen sem, da sem bil tudi sam del ustvarjanja besedila, in se že veselim, da jo predstavim na letošnji Emi," je o pesmi povedal Ravnik.

Spodaj si lahko pogledate intervjuje pred Emo z omenjenimi izvajalci.

Klavdija Kopina, Polona Brajkovec, snemalec in montažer: David Lotrič