Emine razglednice: Nuška Drašček, Raiven, Tim Kores, United Pandaz & Arsello feat. Alex Volasko

Spoznajte drugo polovico nastopajočih v drugem predizboru

9. februar 2017 ob 11:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nuška Drašček se na Emo vrača s pesmijo Flower in the Snow, Raiven bo nastopila s pesmijo Zažarim, Tim Kores - Kori pa s pesmijo Open Fire. Lanski zmagovalec festivala Poprock Alex Volasko bo na letošnji Emi nastopil z United Pandaz in Arsellom, na velikem odru Eme pa se bodo predstavili s pesmijo Heart to Heart.

Nuška Drašček je za svoj tretji nastop na Emi izbrala pesem Flower in the Snow. Pele Loriano je poskrbel za glasbo in aranžma, za besedilo Lina Button in Brendan Wade, Lina Button pa je sodelovala še pri pripravi glasbe. "Pesem je napisala tuja ekipa, zato je tudi v angleškem jeziku. Pritegnila me je skrivnostnost te pesmi - ima zelo zanimive momente," je dejala Nuška.

Raiven bo na izboru nastopila drugo leto zapored. Besedilo za pesem je napisala sama, pri pripravi glasbe pa je sodelovala z Jernejem Kržičem in Tadejem Koširjem, ki sta poskrbela tudi za aranžma. "Pesem govori o tem, kako zažariš, ko najdeš svoj pravi izraz," je v pogovoru pred letošnjo Emo pojasnila Raiven.

Pod skladbo Tima Koresa sta se pri pripravi glasbe, besedila in aranžmaja podpisala Jeff Lewis in Drew Lawrence. "Na Emi se bom predstavil z uspešnico, ki jo je pripravil svetovno znan glasbeni producent iz Los Angelesa Gerhard Joost, ki je bil nagrajen celo z grammyjem. Naslov pesmi je Open Fire in že kot demo se mi je takoj zataknila v ušesu. O sami pesmi pa ne bi govoril na dolgo in široko, ker na koncu šteje zgolj to, kar si mislijo ljudje, ko jo prvič zaslišijo," je o pesmi dejal Kores.

Besedilo za pesem Heart to Heart je ustvaril Alex Volasko, z Gorazdom Hižakom (Arsello) sta pripravila glasbo, Arsello je ustvaril aranžma. "Naslov Heart to Heart pove, o čem govori pesem. Na svetu je na milijone src in "pande" so tiste, ki ga združujejo v eno. Čeprav smo daleč narazen, smo vsi ljudje - vsi smo enaki. In ta pesem govori prav o tem," je v imenu pand pojasnil Volasko.

Pogovore pred Emo si lahko pogledate v spodnjih videih.

