Emine razglednice: Omar Naber, Sell Out, Tosca Beat, Zala

Spoznajte drugo polovico nastopajočih v prvem predizboru

3. februar 2017 ob 11:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za svoj peti nastop na Emi je Omar Naber pripravil pesem On My Way. V primerjavi z njim pa bodo Sell Out s pesmijo Ni panike, Tosca Beat s pesmijo Free World in Zala s pesmijo Lalalalatino doživeli svoj krstni nastop na velikem odru Eme.

Naber se po treh letih vrača z avtorsko pesmijo, pri kateri je svoj delež prispeval Žiga Pirnat (med drugim avtor zmagovalne skladbe Slovenske popevke iz leta 2014, ki jo je zapela Darja Švagjer). "To pesem sem napisal pred morda celo sedmimi leti. Je ena mojih najljubših. Govori o razočaranju in o odhodu iz okolja, iz katerega prihajaš, kjer se ni vse izteklo po tvojih pričakovanjih. A tudi o tem, da ne izgubljam upanja in še vedno verjamem v svoje sanje. Čeprav sem bil razočaran, še vedno verjamem v njih," je povedal o svoji pesmi Naber.

Kočevska popska zasedba Sell Out bo prvič stopila na oder Eme. Kot avtorja glasbe se podpisujeta člana skupine Uroš Obranovič in Miha Gorše (tudi član skupine Muff), besedilo pa je prispevala Tina Muc (tudi avtorica besedil za pesmi Glas srca, ki jo je izvedla leta 2015 Jana Šušteršič, Mava to, ki jo je izvedel Clemens …). "Pesem opisuje nas. Hočemo poudariti, da se ljudje ne smemo 'sekirati'. Če gre kdaj kaj narobe, je treba samo narediti korak nazaj in dvigniti glavo pokonci. In reči: 'Ni panike.'," je pojasnil Obranovič.

Prav tako bodo na oder Eme prvič stopili člani skupine Tosca Beat. Glasbo za pesem Free World so ustvarili skupaj z Andražem Kržičem. Kot avtor besedila se podpisuje del dvojca Silence Peter Penko, ki je tudi poskrbel za aranžma. Pri tem pa mu je pomagal tudi JAMirko (tudi sotvorec vrnitve Murata in Josea s skladbo Nekineki).

"Skladba Free World nosi zelo aktualno in družbeno kritično sporočilo. Glede na trenutna dogajanja po svetu gre v bistvu za nekakšen klic, opozorilo, da gre svet v neko nenavadno smer. Navdih za nastanek besedila je bil izjemni angleški pisatelj George Orwell, ki je že pred 60 leti v romanu z naslovom 1984 preroško opozarjal na svet, v katerega drvimo. Besedilo pesmi Free world tako opozarja na nevaren svet, v katerega nezavedno drvimo z veliko hitrostjo; svet, v katerem slepo sledimo takšnim in drugačnim navodilom; svet, v katerem nam tisoče zaslonov sporoča laži; svet, v katerem nam brezčutni stroji kradejo čustva in narekujejo, kako naj živimo. Tako kot besedilo je tudi sama glasba precej udarna. Zaključi pa se s ključnim, optimističnim sporočilom: Ne dovoli, da se to zgodi. Odvisno je od nas samih," so pojasnili člani skupine.

Prvič pa bo oder Eme okusila tudi Zala, ki pesem Lalalalatino napisala sama. Pod aranžma pa se podpisujeta Krešimir Tomec in Luka Ipavec (tudi člana Manouche). "Pesem je iskrena, navihana in mogoče malo zapeljiva. Ob njej težko ostaneš resen in pri miru," je povedala Zala.

Pogovore pred Emo si lahko pogledate v spodnjih videih.

