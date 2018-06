Eminem pod plazom kritik zaradi zvokov pištol na koncertu

Močno prestrašeno občinstvo

11. junij 2018 ob 15:33

Nashville - MMC RTV SLO

Med koncertom znanega raperja Eminema na glasbenem festivalu Bonnaroo so se nekateri oboževalci močno vznemirili, saj je na koncu ene izmed skladb uporabil zvočni učinek strelov iz pištol.

Obiskovalci koncerta so ob slišanih zvokih ob koncu skladbe Kill You začeli močno kričati, nekateri so se celo poskušali skriti, poroča BBC. Nekateri so njegov nastop glede na količino oboroženih napadov v ZDA označili za skrajno neodgovoren. Njegovi predstavniki za stike z javnostmi pa so obtožbe, da so za nastop uporabili zvoke pištol, v izjavi vztrajno zanikali.

"Učinek, ki ga je Eminem uporabil na odru, je narejen s pomočjo pirotehnike, ki ustvari glasen pok. Na svojih koncertih ga tako on kot ogromno drugih glasbenikov uporablja že več kot deset let. Uporabljal ga je tudi na ameriških festivalih in do zdaj nikoli ni bilo nikakršnih pritožb," so še zapisali v izjavi.

Nekateri v strahu zapustili koncert

Na enem izmed videoposnetkov, objavljenih na družbenih omrežjih, oboževalcu takoj po slišanem zvoku iz rok pade telefon, poleg tega pa je z odra videti tudi snop zelo svetle svetlobe. "Tisti, ki v teh težkih časih hodimo na koncerte in festivale, se soočamo s strahovi in skrbmi, s kakršnimi se včasih nismo," je oboževalec napisal na Twitterju. "Eminemov koncert sem zapustil po tretjem poku, ki je bil kot zvok pištole, ker se je v celotnem predelu parterja začela panika. Bilo je izjemno realistično in strašljivo. Dobro bi bilo, če bi nas na kaj takšnega opozorili pred koncertom."

Podobno je zapisala tudi Andrea Russett, prav tako udeleženka festivala. "Na koncertu sem od strahu skoraj začela jokati. Slišati zvok pištole in videti celotno občinstvo, kako se nagonsko stisne ob tla, ni niti smešno niti zabavno." Ob tem je izrazila še žalost, da živimo v takšni resničnosti, in dodala, da se glede tega nihče ne bi smel šaliti.

Mnogi v obrambo glasbeniku

Spet drugi pa so 45-letnemu glasbeniku stopili v obrambo in dejali, da tovrstne učinke uporablja že od začetka kariere. "To počne že leta," je zapisala oboževalka Molly. "Njegova glasba je o zlorabi, odraščal je ob strelih pištol ... To je resnično življenje."

Ron Avi Astor, profesor na univerzi v Severni Karolini, ki se ukvarja z raziskavami množičnih streljanj in nasilja, je po dogodku poudarila, da bodo glasbeniki morali ponovno razmisliti o tem, kaj počnejo na koncertih in kako oblikujejo nastope. "Morda to res počnejo že leta, a zdaj ima popolnoma drugačen pomen kot takrat. Glasbeniki se morajo vprašati, kakšno odgovornost imajo, ko gre za tako močne spremembe v družbi, da je ljudi dejansko strah tega, da jih bo kdo ustrelil."

Na to je dodal, da bi Eminem občinstvo lahko posvaril ali pa te pesmi sploh ne bi uvrstil v repertoar.

P. B.