Eminem turnejo po Evropi razprodal v nekaj minutah

Raper obljublja nove koncerte

3. februar 2018 ob 20:22

London - MMC RTV SLO

Ameriški raper Eminem je decembra lani izdal deveti studijski album, ki ga je naslovil Revival. Po izdaji je najprej napovedal turnejo po Združenih državah Amerike, nato pa še po Evropi. In vstopnice za evropska mesta so pošle v rekordno hitrem času.

45-letnik v Evropo prihaja 30. junija, ko bo evropski del turneje začel na festivalu Sommertime v Oslu, nadaljeval bo s koncerti v Stockholmu ter na festivalih Roskilde in Freuenfeld Open Air v Zürichu.

Najbližje Sloveniji bo nastopil 7. julija v Milanu - kar bo tudi njegov prvi samostojni koncert v Italiji. Prav za omenjeni koncert v dvorani Area Expo je organizator obljubil, da bo na voljo še nekaj vstopnic. Medtem ko so vstopnice za Hannover v Nemčiji in Nijmegen na Nizozemskem že pošle. Podobno pa je z dvojnim koncertom na londonskem Twickenhm stadionu, s katerima se bo poslovil od evropskih odrov 14. in 15. julija. Po poročanju spletne strani SouthPawer je raper dodal še nekaj datumov na svoji turneji po Združenih državah Amerike.

Raper je novi album napovedal s singlom Walk On Water, ki ga je posnel v sodelovanju z Beyoncé. Revival je naslednik albuma The Marshall Mathers LP 2 iz leta 2013. Na njem je 19 skladb, na njem pa najdemo sodelovanja z izvajalci, kot so Alicia Keys, Ed Sheeran, P!nk in že skoraj nepogrešljivo sodelavko na njegovih albumih Skylar Grey. "Album odseva moje trenutno stanje, poskušal pa sem narediti nekaj za vsakega," je ob izdaji dejal raper.

Z izdajo albuma Revival je nekako sklenil trilogijo, ki jo je začel z izdajama albumov Relapse (2009) in Recovery (2010), na katerih se ukvarja med drugim tudi s političnimi temami.

K. K.