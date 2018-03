Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 25 glasov Ocenite to novico! Za podelitev letošnjih oskarjev si je omislila začasno tetovažo. Foto: Reuters Na zabavi Vanity Faira je nosila obleko modne hiše Ralph Lauren. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Pooskarjevska zabava - toalete zamenjala gola koža, značke Time's Up ostajajo Dodaj v

Emma Watson po nesrečni tetovaži: Iščem lektorja

Pošalila se je na svoj račun

7. marec 2018 ob 10:57

Los Angeles - MMC RTV SLO

Znana igralka in zagovornica pravic žensk Emma Watson si je v podporo gibanju Time's Up za oskarje dala narediti tetovažo, ki pa je s slovnično napako vznemirila mnoge.

Sprva ni bilo jasno, ali je tetovaža začasna ali trajna, vsem pa je v oči padlo pomanjkanje opuščaja, zaradi česar je bila besedna zveza slovnično nepravilna.

Zabave, ki jo vsako leto po podelitvi oskarjev prireja Vanity Fair, se je udeležila v elegantni črni obleki modne hiše Ralph Lauren, pri kateri je bila tetovaža jasno vidna. Mnogi so se razburili, igralka, diplomantka angleške književnosti na prestižni univerzi Brown, pa je vse skupaj na družbenem omrežju Twitter obrnila na šalo.

"Emma Watson ima tetovažo brez opuščaja. Česa takšnega od nje res nisem pričakovala," je zapisala uporabnica družbenih omrežij.

Igralka se je v odzivu na vse komentarje preprosto pošalila na svoj račun in zapisala, da je na voljo "delovno mesto za lektoriranje začasnih tetovaž. Izkušnje z opuščaji so obvezne".

Watsonova je velika zagovornica gibanja Time's Up že od samega začetka, pred časom je za ustanovitev posebnega skladba za pomoč ženskam, ki se spoprijemajo z nadlegovanjem in zlorabami na delovnem mestu, prispevala celo milijon britanskih funtov (1,1 milijona evrov). Tuji mediji so kljub določenim kritikam soglasni, da čeprav opuščaj morda res ni bil na pravem mestu, je bila njena gesta zagotovo dobronamerna.

P. B.