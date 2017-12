Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kovance po prevzemu in menjavi nemška centralna banka navadno pošlje v uničenje. Foto: Reuters Dodaj v

En pfenig, dva pfeniga ... bančni uslužbenec pol leta ročno štel kovance

Na koncu se je kovancev nabralo za okoli 8.000 evrov

16. december 2017 ob 18:20

Oldenburg - MMC RTV SLO

Neki nemški tovornjakar, ki je doma desetletja kopičil kovance, si verjetno ni predstavljal, kakšne težave bo po svoji smrti nakopal uslužbencu banke, ki ga je doletelo nezavidljivo delo štetja več kot dveh ton drobiža.

Neimenovani dolgoletni voznik tovornjaka je namreč maja umrl, svojim najbližjim pa zapustil nenavadno dediščino: več kot dve toni in pol kovancev po en ali dva pfeniga (stotina nekdanje nemške marke), ki jih je desetletja kopičil v svoji hiši.

Dediči so se odločili, da denar zamenjajo v evre, a takoj se je pojavila težava: kako tovor sploh dostaviti v banko. Na koncu so si izposodili kombi, vanj naložili več sto plastičnih vrečk, polnih kovancev, in jih odpeljali v najbližjo, oldenburško poslovalnico nemške centralne banke, kjer je kadar koli mogoče menjati nekdanjo valuto v evre, poročanje nacionalnega radia NDR 1 povzema Deutsche Welle.

Strojno štetje ni bilo mogoče

Tam so denar seveda sprejeli, a so kmalu ugotovili, da štetje kovancev še zdaleč ne bo lahko delo. V treh desetletjih so se namreč številni kovanci sprijeli skupaj ali pa jih je napadla rja, zato vsebine vrečk niso mogli zgolj spustiti skozi stroj za štetje drobiža. Ni jim preostalo drugega, kot da se lotijo ročnega štetja.

Za to delo so določili enega svojih uslužbencev Wolfganga Kemereita, ki je nato dobrega pol leta ob svojih rednih zadolžitvah štel kovanec za kovancem. "Vsakega sem držal v roki," se je pohvalil v pogovoru za NDR in dodal, da v svojem delu uživa, zato mu tudi taka zadolžitev ni bila odveč. Za vsako vrečko je porabil približno eno uro, je še dejal.

Na koncu je naštel več kot 1,2 milijona kovancev po pfenig ali dva, kar je skupaj naneslo okoli 8.000 evrov, so ob tem pojasnili v banki.

Še vedno hranijo na milijone mark

Nemška centralna banka je leta 2015 sporočila, da skoraj desetletje in pol po uvedbi evra v obtoku še vedno ostaja na milijarde bankovcev in kovancev nekdanje nemške valute, njihova skupna vrednost pa je ocenjena na okoli 6,6 milijarde evrov, še poroča Deutsche Welle.

