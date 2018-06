Ena, dva, tri ... pet! Zvezdnik Simpatij v osmih letih dobil petega otroka.

Kritiziral obmejno ločevanje priseljenskih otrok od staršev

18. junij 2018 ob 09:35

Los Angeles - MMC RTV SLO

Osem let, šest let, štiri leta, dve leti in novorojenček – to so vsi otroci igralca Jamesa Van Der Beeka, ki se je z ženo Kimberly v petek razveselil rojstva otroka številka pet – deklice Gwendolyn.

Igralec, ki se je v televizijsko zgodovino zapisal po vlogi Dawsona Leeryja v nadaljevanki Simpatije (Dawson's Creek), je fotografijo svoje že sedemčlanske družine delil z oboževalci na Instagramu. Pod njo je zapisal: "Navdušena sva, da je v petek, ravno še pravi čas za dan očetov, na svet privekala nova deklica. V zadnjih dneh sem imel privilegij delati smutije svojim otrokom, ženi pa malinov čas za lajšanje popadkov. S svojim fantom sva delala 'fantovske stvari', dveletnica pa je zaspala tako, kot imam najraje – v mojem naročju."

"Namenski prikaz krutosti"

Van Der Beek je nato v dolgem zapisu kritiziral tudi politiko ameriške administracije, ki na meji z Mehiko otroke ločuje od svojih staršev. "V času, ko to pišem, otroke trgajo iz rok svojih staršev. To počne naša vlada. V korist otrok? Ne, nasprotno, za namenski prikaz krutosti, s katero želijo od migracij odvrniti nezakonite priseljence in prosilce za azil. Ne bi bilo prav, da bi z navdušenjem in blaženostjo pisal o svojem novorojenčku, ne da bi se javno postavil proti tej grozoti," je dodal.

James in Kimberly imata tako že pet otrok – skoraj osemletno Olivio, šestletnega Joshuo, štiriletno Annabel Leah, dveletno Emilio in tri dni staro Gwendolyn. Igralec na družbenih omrežjih pogosto objavlja fotografije svoje "četice".

A. P. J.