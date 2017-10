Enega najvplivnejših mož v Hollywoodu obtožujejo spolnega nadlegovanja

6. oktober 2017 ob 17:02

Los Angeles - MMC RTV SLO

V Hollywoodu je znova završalo zaradi domnev o spolnem nadlegovanju. Tokrat se je v središču obtožb znašel filmski producent Harvey Weinstein, ki naj bi imel dolgo zgodovino nedostojnega vedenja.

Producent Harvey Weinstein velja za enega najvplivnejših ljudi v Hollywoodu. Gre za človeka, ki ima sloves, da lahko s svojimi zvezami in poznanstvi mlade igralke in igralce izstreli med zvezde ali pa jim v trenutku uniči kakršne koli možnosti za uspešno kariero.

Zdaj so se nad soustanovitelja priznane ameriške produkcijske hiše Miramax in lastnikom filmskega studia The Weinstein Company zgrnili temni oblaki. Časopis New York Times namreč na podlagi obsežne raziskave 65-letnega Weinsteina obtožuje, da se je v svoji karieri velikokrat neprimerno vedel do igralk in jih spolno nadlegoval.

Novinarki New York Timesa Jodi Kantor in Megan Twohey sta v sklopu raziskave intervjuvali številne Weinsteinove nekdanje delavke in igralke in številne izmed njih so povedale, da jih je nadrejeni vabil na razgovore v svoje hotelske sobe, nato pa jih je tam večkrat pričakal gol in želel, da ga zmasirajo, se jih neprimerno dotikal ali pa zahteval, da ga gledajo med prhanjem.

Ena izmed igralk, ki je doživela takšen scenarij, je igralka Ashley Judd. V javni izjavi je povedala, da ji je Weinstein v zameno za masažo ponujal pomoč pri njeni karieri.

"Javna skrivnost"

Novinarki sta ugotovili, da so Weinsteinovi zaposleni vedeli za njegovo nedostojno početje in da se je veliko žensk ob tem počutilo ogroženo. Preventivno naj se z njim zato nikoli ne bi srečevale same. O dogajanju v Weinsteinovih podjetjih naj bi se sicer govorilo tudi v drugih hollywoodskih krogih.

Pri New York Timesu so preučili tudi sodne spise, interne dokumente in drugo Weinsteinovo korespondenco. Tako so ugotovili, da je bil Weinstein v 30 letih prisiljen izvesti najmanj osem zunajsodnih poravnav z različnimi ženskami, kar so potrdili tudi predstavniki dveh pravnih firm.

Ena izmed igralk, ki jim je Weinstein izplačal poravnavo, je Rose McGowan. Vplivni producent naj bi jo nadlegoval na filmskem festivalu Sundance leta 1997, da bi se izognil sodnim postopkom, pa ji je nato izplačal poravnavo 100.000 dolarjev.

Grožnje in opravičilo

Weinstainova ekipa odvetnikov navedbe označuje za neresnične, časopis obtožuje obrekovanja in mu grozi s tožbami.

Kljub trditvam odvetnikov pa se je Weiner v svoji izjavi za javnost pokesal in priznal krivdo: "Posel sem začel v šestdesetih, sedemdesetih, ko so bila pravila vedenja na delovnem mestu drugačna. Takrat je bila pač takšna kultura. Od takrat sem se naučil, da to ni izgovor ali opravičilo za neprimerno vedenje, tako v pisarni kot zunaj nje. Za nikogar."

"Razumem, da je moje vedenje sodelavcem pred časom povzročilo veliko bolečine, in za to se iskreno opravičujem. Čeprav se skušam izboljšati, vem, da me čaka še dolga pot. To je moja obveza," je še zapisal.

Ob tem je sporočil, da se bo za nekaj časa umaknil iz posla in se udeležil posebnega programa zdravljenja, prek katerega namerava spremeniti svoje vedenje.

Weinstein je priznal, da se je moral zaradi obtožb zagovarjati tudi pred svojo družino. "Pred mano je dolgo potovanje, vsem moram dokazati, da sem jih vreden, tudi svoji družini. To bo osamljeno potovanje, a mi družina ne bi mogla bolj stati ob strani kot mi," je sklenil Steinman, ki je oče petih otrok. Dva ima s svojo sedanjo ženo, 41-letno modno oblikovalko Georgino Chapman, trije otroci pa so se rodili v njegovem prvem zakonu z Eve Chilton.

