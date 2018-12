Energična, pozitivna, aktivna in privlačna - Dora Markun je mis športa 2018

Pred njo se je s tem nazivom lahko pohvalilo petnajst deklet

2. december 2018 ob 23:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mis športa z letnico 2018 je postala Dora Markun iz Tržiča, ki se ukvarja s fitnesom. Na finalni prireditvi je nastopilo dvanajst finalistk, Dora pa je lento najlepše predala lanska mis, atletinja Manca Šepetavc.

"Zmage, iskreno povedano, nisem pričakovala in sem bila na razglasitvi prijetno presenečena. Sem vesela, obenem pa je to tudi obveznost. Potrudila sem bom, da bom naziv upravičila tudi v letu, ko bom nosila naziv. Obenem pa moram reči, da je za mano kot tudi za vsemi finalistkami zelo lepo obdobje, saj smo se na vajah družile in postale ne le dobra ekipa, ampak tudi prijateljice," je povedala Markunova.

Prva spremljevalka je postala Mojca Haberman, potapljačica na vdih iz Vuzenice, druga pa Kristina Zvonar, plesalka latinskoameriških in standardnih plesov iz Šmarja pri Jelšah. Mis fotogeničnosti je Domžalčanka Barbara Gavranović, ki se ukvarja s pilatesom, zmagovalka spletnega glasovanja pa je postala Markunova.

Polovico glasov je prispevala žirija, v kateri so bili poleg Šepetavčeve še preostali znani obrazi: telovadec Sašo Bertoncelj, rokometaš Ognjen Backovič, biatlonec Klemen Bauer ter mis Slovenije 2012 in osebna trenerka Nives Orešnik. Preostale glasove so dali spletno glasovanje, prisotnost in prizadevnost na vajah ter testiranje splošne razgledanosti in komunikativnosti.

Nastopilo je 12 deklet

Petnajsti izbor najlepše slovenske športnice je tretjič potekal v organizaciji Društva športnih novinarjev Slovenije in prav tako tretjič v Cankarjevem domu.

Na finalnem odru se je predstavilo še preostalih devet kandidatk, ki si življenja ne morejo predstavljati brez športa: Tjaša Centa (cheerdance, Škofljica), Maja Grintal (košarka, Domžale), Eva Zala Marovt (preskakovanje ovir s konji, Ljubljana), Pia Piberl (atletika, Maribor), Maruša Pinter (jazz ples, Ljubljana), Katja Podobnik (gorski tek in tek na dolge proge, Žiri), Danijela Todorović (boks, Ljubljana), Sara Vrečko (odbojka, Slovenske Konjice).

Spodbujati k zdravemu življenjskemu slogu tudi druge

"Na avdicijah smo iskali najbolj komunikativna, samozavestna, energična in v zdrav način naravnana dekleta, s katerimi smo želeli sestaviti ekipo mis športa Slovenije 2018. Glede na to, da je lepota relativna in njen pomen velikokrat zlorabljen, bi želela poudariti, da smo iskali dekle, ki svoj zdrav, aktiven in pozitiven način življenja širi med soljudi. Da je zgled in nam kaže, kako si lahko vsak uredi uravnovešen življenjski slog," je dejala vodja prireditve Anabelle Ann Logar pred finalnim večerom. Poudarila je tudi, da so se dekleta med pripravami med seboj podpirala, si pomagala in postala ekipa, čeprav je šlo za tekmovanje.

"Naše dolgoročno poslanstvo je prispevek k popularizaciji športa, tudi rekreativnega. Finalistke, ki so istočasno tudi ambasadorke športa, s svojim dobrim zgledom navdihujejo druge, da začnejo živeti bolj zdravo in aktivno," pa je izpostavil soorganizator prireditve Vojko Vučković.

Prireditev je vodil Uroš Bitenc, za glasbeni predah pa so poskrbeli Rok Trkaj, Antea Bitenc in Bojan Cvjetićanin.

Izbor poteka od leta 2003

Od leta 2003 so naslove nosile Jana Šumi, Lea Huskič, Karmen Hribar, Aneta Salihovič, Natalija Waldhuber, Pia Arhar, Ajda Sitar, Lea Perovšek, Živa Viktoria Turk, Urša Klavs, Klara Krošelj, Uršula Tomažič, Kaja Bajda, Tjaša Bahovec in Manca Šepetavc.

A. P. J.