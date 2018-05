Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Do konca leta 2007 je imel Alexander McQueen svoje butike v Londonu, New Yorku, Los Angelesu, Milanu in Las Vegasu, njegove stalne stranke so bile zvezdnice Nicole Kidman, Penelope Cruz, Sarah Jessica Parker in Rihanna. V zadnjem času je največ njegovih kreacij predstavila kontroverzna Lady Gaga, ki je v videospotu za pesem Bad Romance obula tudi razvpite McQueenove "kopitaste" čevlje. Foto: Reuters Na modne brvi je McQueen vnašal dramo in ekstravaganco, za svoje kreacije je uporabljal vedno nove tehnologije, s čimer je pogosto šokiral in presenečal občinstvo. Foto: Reuters Sorodne novice Peter Movrin, ki v petek prihaja v Ljubljano, je postal del hiše Alexander McQueen Alexander McQueen in Isabella Blow - modni ikoni dobita svoj film Dodaj v

"Enfant terrible" modnega sveta na velikih platnih

Dokumentarec o Alexandru McQueenu

28. maj 2018 ob 12:29

Los Angeles - MMC RTV SLO

V kina prihaja dokumentarec o Alexandru McQueenu, ki skozi kreacije in modne revije pripoveduje zgodbo o huliganu angleške mode.

Ko sta filmska producenta Ian Bonhôte in Peter Ettedgui pred leti prvič pristopila k sorodnikom Alexandra McQueena, da bi jih prosila za dovoljenje, da bi o modni ikoni posnela dokumentarni film, sta naletela na hladen tuš. Bližnji o dokumentarcu niso hoteli niti slišati, saj je bila rana po njegovi smrti leta 2010 še preveč sveža.

A producenta nista opustila ideje in sta čez nekaj let poskusila znova. Na platna tako 8. junija prihaja dokumentarec o McQueenovem življenju, osredotočila sta se predvsem na njegovo delo v svetu mode, kjer je bil znan po svojih šokantnih kreacijah in brezmadežnih krojih. Ni bil zgolj ljubljenec zvezdnic, ampak je s svojim delom vplival na celo generacijo modnih oblikovalcev.

Življenje skozi kreacije

"Lahko bi naredili precej senzacionalističen film, vendar smo se odločila, da v središče filma postavimo njegovo delo in poskušamo povedati njegovo življenjsko zgodbo s pomočjo njegovih kolekcij in modnih revij," sta povedala producenta.

Filma sta se lotila lani, celotna ekipa je delala tudi po 20 ur na dan, s končnim rezultatom pa niso zadovoljni zgolj ustvarjalci filma, ampak tudi kritiki in občinstvo, ki je film lahko premierno videlo na filmskem festivalu Tribeca. "Dokumentarec prikazuje občutljivega oblikovalca, ki pa nikoli ni izgubil svoje ostrine. Svoje življenje je z vsemi vzponi in padci prikazoval skozi svoje kolekcije," je o prihajajočem dokumentarcu spregovorila Vougova mednarodna urednica Suzy Menkes.

Dokumentarec zajame vse njegove modne podvige, od tega, da je njegovo celotno kolekcijo, s katero je magistriral na najprestižnejši londonski modni šoli Central Saint Martins, kupila vplivna stilistka Isabella Blow, do njegovega dela za modno hišo Givenchy in njegovih zadnjih let, ki jih je posvetil svoji znamki.

111 minut modne ekstaze

V 111 minutah filma se režiserja sprehodita tudi skozi njegove najbolj odmevne modne revije, seveda pa ne manjka niti intervjujev z njegovimi sodelavci in prijatelji ter še neobjavljenih posnetkov oblikovalca. Čeprav družina pred leti ni hotela niti slišati za film o McQueenu, so se očitno po več letih le omehčali in za dokumentarec stopili pred kamero. "Nad dokumentarcem so navdušeni, ker prikazuje McQueenovo delo, na začetku so se namreč bali, da se bova namesto na njegovo delo osredotočila zgolj na njegovo zasebno življenje," sta po poročanju modne revije Vouge še povedala režiserja.

40-letni McQueen, ki je bil povzdignjen v viteza in je kar štirikrat dobil priznanje za najboljšega britanskega modnega oblikovalca, je umrl 11. februarja 2010. Življenje si je vzel na dan, ko naj bi pokopali njegovo umrlo mater.

Sa. J.