Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Si predstavljate, da bi lahko legli v posteljo iz kock? Foto: AP In tudi v roke vzeli časopis in čajnik iz kock. Foto: AP Dodaj v

Enkratna priložnost: prenočitev v hiši iz kock

Raj za ljubitelje kock

3. november 2017 ob 12:15

Billund - MMC RTV SLO

Danski proizvajalec kock Lego se je povezal s podjetjem Airbnb in omogočil, da bo lahko ena družina prespala v njihovi novi hiši, ki je založena s 25 milijoni barvastih plastičnih kock.

V hiši je spalnica za starše, kjer obiskovalce pričakajo mačka, copati, kavni aparat in časopis, sestavljeni iz kock. V otroški spalnici pa stoji medvedek, luč in knjiga, ki so prav tako sestavljeni iz kock. Nad posteljo je šestmetrski slap iz kock, ki ga obkroža bazen - res je, uganili ste - sestavljen iz kock.

"V svoji službi izdelujem izdelke, ki jih lahko kupite v prodajalnah igrač," je dejala oblikovalka v podjetju Lego Jamie Berard in dodala: "Zato mi predstavlja izziv, da sestavim velik slap ali da rekonstruiram spalnico iz prostora, ki ni ravno prostor za bivanje."

Vsi, ki želijo prespati v kraljestvu kock, se bodo morali prijaviti na tekmovanje in opisati, kaj bi zgradili, če bi imeli neomejeno količino legokock. Zmagovalec pa bo z bivanjem v hiši kock dobi priložnost, da svojo idejo tudi uresniči pod budnim očesom strokovnjakov. Tekmovanje bo potekalo do sredine novembra, zmagovalna družina pa bo lahko obiskala hišo iz legokock 24. novembra. Zmagovalcem pa že zdaj svetujejo - sploh staršem -, da si obujejo copate, ki varujejo pred pogosto bolečim stikom nog s kockami.

To ni prvo tekmovanje za bivanje, ki ga organizira podjetje Airbnb. Lani so vabili ljudi, da preživijo noč poleg bazena z morskimi psi v pariškem akvariju in v gradu Bran, kjer naj bi živel Drakula. Romuni so grad za goste odprli prvič po letu 1948.

Hišo je oblikoval danski arhitekt Bjarke Ingels. Gradili so jo štiri leta, odprli pa konec septembra. Znamenitost stoji v središču majhnega mesta Billund, kjer so tudi poslovni prostori podjetja. V sredini zgradbe je 15-metrsko drevo iz kock, ki so ga poimenovali "drevo ustvarjalnosti". Sestavlja ga več kot šest milijonov kock.

K. K.