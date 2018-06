Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Breskve izkoščičimo in narežemo na večje koščke. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Enostavni breskov kolač

Kolač potresemo s sladkorjem

1. junij 2018 ob 12:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 20 dag moke, 15 dag sladkorja, 2/3 zavitka pecilnega praška, 5 dag masla in za pekač, 3 velike breskve, cimet, 1/2 dl mleka, 2 jajci.

Vse sestavine segrejemo na sobno temperaturo. Pečico ogrejemo na 200 st. Celzija.

Presejano moko zmešamo s pecilnim praškom, 13 dag sladkorja in ščepecem cimeta. Nato dodamo jajci. Postopno vmešamo še 5 dag masla in mleko, da dobimo gladko testo. Breskve izkoščičimo in narežemo na večje koščke.

Stresemo jih v testo in rahlo premešamo. S preostalim maslom namažemo pekač (velik približno 24 krat 22 centimetrov) in vanj zlijemo maso. Potresemo z ostankom sladkorja. Pečemo približno 35-40 minut.