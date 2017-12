Enrique Iglesias prihaja naslednje leto v areno Stožice

Naslednjo pomlad bo prvič nastopil v Sloveniji

12. december 2017 ob 10:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Popzvezdnik Enrique Iglesias se bo v okviru svetovne turneje Sex and Love prihodnje leto ustavil tudi v Slovenijo. 12. maja prihaja v areno Stožice.

Najbližje Sloveniji se je ustavil lani, ko je nastopil v Zagrebu, kjer je praznoval 40. rojstni dan. Toda organizatorji zagotavljajo, da se bo šov in produkcija v celoti razlikovala od koncerta v zagrebški Areni maja lani.

"Obstajajo trenutki na odru, ko si moram vzeti trenutek zase, ko pogledam okoli sebe ter sem prevzet s čustvi obiskovalcev in energije, ki jo soustvarijo z menoj na koncertu. Vsakič, ko pogledam naokoli, opazim množico nasmejanih obrazov, ki se jim nasmejim nazaj, saj me vedno znova opomnijo, kako srečen sem lahko, da lahko nastopam in sem prisoten," je dejal pevec ob nadaljevanju svetovne turneje Sex and Love.

Iglesias, ki izhaja iz glasbene družine (njegov oče je priznani španski glasbenik Julio Iglesias), je svojo kariero začel leta 1995 in se hitro uvrstil med najbolj prepoznavna imena svetovne popglasbe. Svoj prvi album je posnel v Torontu, Kanadi.

Od začetka kariere je prejel številne nagrade za svoje glasbene dosežke, med njegovimi najbolj popularnimi skladbami pa so Bailamos, Away, Hero, Be With You, Takin' Back My Love, Rhythm Divine in mnoge druge uspešnice. Prodal je več kot 130 milijonov izvodov albumov, njegove pesmi pa so bile na vrhu svetovnih glasbenih lestvic več kot 150-krat.

Pevec je že 16 let v zvezi z nekdanjo teniško igralko Ano Kurnikovo.

K. K.