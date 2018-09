EU podcenjuje izgubo števila delovnih mest zaradi električnih vozil

8. september 2018 ob 08:06

Bruselj - MMC RTV SLO

Evropska unija podcenjuje število izgubljenih delovnih mest, povezanih s prehodom proizvodnje vozil z motorjev na notranje zgorevanje na električne motorje. Tako piše v poročilu Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA).

Sporočilo je bilo poslano pred ponedeljkovim glasovanjem v Evropskem parlamentu o prihodnji ureditvi emisijskih standardov. Pri ACEA-ju poudarjajo, da bodo imela električna vozila vpliv na zaposlovanje v prihodnje. Proizvodnja in vzdrževanje električnih vozil je veliko manj kompleksno v primerjavi s klasičnimi dizelskimi ali bencinskimi modeli vozil.

Manj vrtljivih delov in mehanskih komponent

Električni motor in električni pogon imata veliko manj vrtljivih oziroma gibljivih delov in manj mehanskih komponent kot motorji na notranje zgorevanje. Pri ACEA-ju, ki ga sestavlja 15 največjih proizvajalcev vozil v Evropi, opozarjajo, da bo industrija močno prizadeta, če se bo zaradi strogih emisijskih norm množično obrnila proti elektrifikaciji. Pri EU-ju načrtujejo emisije CO2 do leta 2030 dodatno znižati za 30 odstotkov. To pomeni, da bo cilje praktično nemogoče dosegati brez množične elektrifikacije in hibridizacije modelov avtomobilov.

Še posebej izpostavljeni so dobavitelji v avtomobilski industriji, razkrivajo podatki, ki so jih objavili pri analitskem podjetju FTI Consulting. V poročilu je navedena raziskava, ki razkriva, da bodo dobavitelji proizvedli kar 38 odstotkov manj delov in komponent, proizvajalci vozil pa bodo proizvedli za 17 odstotkov manj komponent.

Baterije bodo uvažali v Evropo

Še ena potencialna nevarnost za zaposlovanje v Evropi v avtomobilski industriji je proizvodnja baterij, ki predstavljajo od 35 do 50 odstotkov cene električnega vozila in jih ne proizvajajo v Evropi, piše v poročilu. "Zakonodajalci morajo vedeti, da bo EU postala močno odvisna od redkih zemeljskih kovin in baterij, ki jih bodo proizvajali zunaj Evrope," še sporočajo iz ACEA-ja.

"Poročilo jasno kaže na preveč stroge cilje glede emisij CO2 in nerealistične prodajne kvote električnih vozil ali hibridov, ki lahko evropski industriji po celotnem EU-ju zgolj škodijo na dolgi rok," je v sporočilu zapisal generalni sekretar ACEA Erik Jonnaert.

Poročilo Evropske komisije o presoji vplivov na prihodnje predpise o emisijah, objavljeno novembra 2017, napoveduje izgube delovnih mest in dobičke po sektorjih. Po izračunih EU bi lahko do leta 2030 v avtomobilski industriji delo izgubilo 16.600 ljudi. Hkrati pa predvidevajo, da se bo več ljudi zaposlilo v elektrosektorju.

Pri združenju avtomobilskih proizvajalcev EU očitajo, da v svojem poročilu ni natančno pojasnila svoje napovedi glede zaposlovanja. Sami so prepričani, da bi se lahko prehod na električna vozila število delovnih mest v proizvodnji vozil, avtomobilskih delov in vzdrževanju zmanjšal število delovnih mest kar za 60 odstotkov. Pri tem citirajo poročilo Daimlerja, kjer so celo prepričani, da bo potrebnih kar 80 do 90 odstotkov manj delovnih mest, da bi proizvajali električna vozila in ne vozila z motorji na notranje zgorevanje.

Dobavitelji bodo imeli manj naročil

Roberto Vavassori, predsednik Evropskega združenja dobaviteljev (CLEPA) ima podobne pomisleke. "Izziv je narediti ravnovesje, ki bo zadovoljilo cilje širše javnosti s tistimi, ki jih industrija lahko uresniči," je dejal Vavassori junija na slovesni podelitvi nagrad za inovacije CLEPA, pri čemer je poudaril, da je ena tretjina zaposlitev v avtomobilskem sektorju povezana s pogoni. "Menimo, da je elektrifikacija pomemben in bistven del mobilnosti prihodnosti, vendar mora biti prehod v Evropi dobro načrtovan, sicer bomo izgubili prednost v mobilnosti pred ostalim svetom," je prepričan Vavassori.

Avtomobilska industrija se že spoprijema z izzivi doseči povprečje v svoji modelski paleti 95 gramov izpustov ogljikovega dioksida na kilometer poti. Ta pravila bodo začela veljati leta 2021. Zanimivo, potrošniki se vse bolj obračajo stran od dizelskih motorjev, ki v zrak izpuščajo celo manj CO2 kot bencinski motorji. Hkrati evropski potrošniki pokupijo vse več športnih terencev in križancev, ki v zrak izpustijo več CO2 kot limuzine, karavani ali kombilimuzine. Zato je proizvajalcem vozil še toliko težje, saj jih kupci ne podpirajo v cilju kupovanja vozil, ki bi v zrak izpustila manj emisij.

Predstavitev letošnjega testiranja WLTP in cestnih testov merjenja emisij in porabe goriva RDE, katerih cilj je podajanje realnejših podatkov o emisijah in porabi goriva, je pokazala, da so nekateri avtomobilski proizvajalci še daleč od meje 95 g/km.

Gregor Prebil