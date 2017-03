Euro NCAP tokrat šestim modelom podelil od tri do pet zvezdic

Preizkusi Euro NCAP

4. marec 2017 ob 06:39

Bruselj - MMC RTV SLO

Prvi testi združenja Euro NCAP v letu 2017 so pokazali odličnost volvov S90 in V90 ter zelo pomanjkljivo varnost forda mustanga. Tokrat so prišli na vrsto trije malčki in trije športni terenci. Prvi so se odrezali zgolj povprečno, drugi pa odlično.

Malčki so se slabše odrezali zaradi odsotnosti sistemov za aktivno varnost, ki pri manjših, a precej priljubljenih modelih niso tako pogosti. Tako sta fiat 500 in ford ka+ dobila tri, novi citroën C3 pa štiri zvezdice. Nobenih presenečenj pa niso dovolili audi Q5, land rover discovery in toyota C-HR.

Aktivna varnost ima ključno vlogo

Jasno je, da avtomobili v zadnjem času dosegajo najslabše ocene pri aktivni varnosti, kjer sta po novem možni dve oceni, pri čemer pri prvi upoštevajo osnovno opremo, pri drugi pa še opcijski varnostni paket. Fiat 500 in ford ka+ na tem področju premoreta le opozorilnik na nepripet varnostni pas ter sistem za vzdrževanje hitrosti, zato sta dosegla nizko oceno in končne tri zvezdice. Oba modela sta se bolje odrezala pri varnosti odraslih potnikov, a komaj zadostno pri varnosti otrok. Spet nekoliko bolje je šlo pri varnosti pešcev, kjer sta dosegla podobne ocene kot citroën C3, ki si je prislužil končne štiri zvezdice

Vsi trije športni terenci, ki so jih tokrat razbili, so dobili vseh pet zvezdic. Toyota si je s 95 odstotki možnih točk prislužila najvišjo oceno za varnost odraslih potnikov, audi Q5 pa s 86 odstotki najvišjo za varnost otrok. Toyota je bila najboljša tudi na področju aktivne varnosti, kjer se je land rover uvrstil na drugo, audi pa na tretje mesto

Martin Macarol