Evan Rachel Wood je spet samska: zveza z Zachom Villo končana

Zaročena sta bila dobrih šest mesecev

8. september 2017 ob 08:50

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška igralka Evan Rachel Wood je znova samska - z glasbenikom Zachom Villo sta namreč pred kratkim po le nekaj mesecih razdrla zaroko in se razšla.

Zvezdnica, ki se posveča tako igri kot glasbi, je razhod po mesecu ugibanj posredno potrdila v četrtek, ko je ob svojem 30. rojstnem dnevu na družbenem omrežju objavila fotografijo s pripisom: "Za vse samske ženske!". Da z leto starejšim glasbenikom nista več par, je sicer že avgusta poročala radijska postaja The Blast.

Igralka, ki trenutno snema drugo sezono HBO-jeve znanstvenofantastične serije Westworld, in manj znani glasbenik sta se spoznala leta 2015, ko sta oba nastopala v neki losangeleški kabaretni predstavi. Pozneje sta skupaj ustanovila elektro-pop duet Rebel and a Basketcase, kakšna je njegova usoda zdaj, ni popolnoma jasno. V začetku letošnjega leta so se nato pojavile govorice, da je njuna zveza precej resna in da razmišljata o poroki, kar je nato potrdil tudi tiskovni predstavnik Woodove: "Res je, zaročena sta."

V zadnjem času so ju skupaj v javnosti videvali vedno redkeje, zato poznavalcev namig, da je zveze konec, ni presenetil, še pišejo ameriški tabloidi.

Woodova je bila pred tem do maja 2014 poročena z britanskim igralcem Jamiejem Bellom, s katerim imata tudi štiriletnega sina (kako mu je ime, zanimivo, javnost še vedno ne ve), še prej pa je bila v večletni zvezi s šokrockerjem Marilynom Mansonom.

T. K. B.