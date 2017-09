Evropska komisija potrdila preiskave kartelnih dogovorov v avtomobilski industriji

Kartelno dogovarjanje nemških proizvajalcev

4. september 2017 ob 09:16

Frankfurt - MMC RTV SLO

Avtomobilske proizvajalce BMW, Daimler ter Volkswagen, Porsche in Audi lahko doletijo zelo visoke kazni, če bodo na sodišču presodili, da so krivi kartelnega dogovarjanja. Kazen za kršenje evropskih pravil o kartelih lahko znaša tudi 10 odstotkov njihovega svetovnega prometa.

O preiskavah je za Business Insider spregovorila evropska komisarka za konkurenco, Margrethe Vestager. Povedala je, da regulativni organi za protimonopolne raziskave preiskujejo morebitno sestajanje avtomobilskih proizvajalcev ter razpravljanje o dobaviteljih, cenah in standardih, ki bi privedli do slabšega položaja tujih proizvajalcev. Dodala je, da je še prezgodaj za napovedi o obsegu sankcij in časovnem okviru za odločitve Evropske komisije.

Vestagerjeva je dejala, da ne vidi razlike med poslovnimi praksami nemških avtomobilskih proizvajalcev ter ameriških tehnoloških podjetij Google in Facebook, proti katerim je Evropska unija že ukrepala.

Organizirano dogovarjanje

Nemški Der Spiegel je julija poročal, da so se družbe BMW, Audi, Porsche in Volkswagen, z uporabo industrijskih odborov, na katerih so razpravljali o dobaviteljih in cenah komponent, dogovarjali o določanju cen sistemov na obdelavo izpušnih plinov pri dizelskih motorjih.

Der Spiegel se je skliceval na pismo, ki navaja, da je šestdeset odborov, v katerih sodeluje približno 200 zaposlenih, razpravljalo o razvoju vozil, zavor, bencinskih in dizelskih motorjev, o sklopkah, menjalnikih ter sistemih za obdelavo izpušnih plinov. Volkswagen je 4. julija v pismu organom priznal morebitno protikonkurenčno ravnanje.

Podjetjem, ki jih bodo okrivili kartelnega dogovarjanja, grozi kazen v višini 10 odstotkov letnega prometa.

Martin Macarol