Evropska mreža ultrahitrih električnih polnilnic se imenuje Ionity

Skupni projekt evropskih proizvajalcev

6. november 2017 ob 08:44

München - MMC RTV SLO

Podjetje, ki združuje evropske avtomobilske proizvajalce BMW, Daimler, Ford in Volkswagen bo postavilo 400 polnilnic za električna vozila. Ultrahitre polnilnice z zmogljivostjo 350 kilovatov bodo postavili na glavne evropske prometnice do leta 2020.

Prva evropska mreža ultahitrih polnilnic za električna vozila se imenuje Ionity. Le-ta nastaja v sodelovanju med proizvajalci BMW, Daimler, Ford in skupine Volkswagen in bo vključevala izjemno hitre polnilne postaje High Power Charging (HPC) z enosmernim električnim tokom z zmogljivostjo 350 kilovatov. To predstavlja ogromen preskok v primerjavi s klasičnimi javnimi polnilnicami, ki zmorejo 25 kilovatov, od hitrih s 43 kilovati zmogljivosti ter celo od Teslinih postaj Supercharger, ki zmorejo 120 kilovatov.

Nova tehnologija bi morala občutno prispevati k širitvi električne mobilnosti na velike razdalje na Stari celini, saj bo zagotovila precej krajše čase polnjenja.

Letos 20, prihodnje leto že 50

Sodelovanje evropskih avtomobilskih velikanov bo omogočilo postavitev 400 polnilnih postaj HPC na glavnih evropskih prometnicah do leta 2020. Projekt je že v teku, do konca letošnjega leta pa bodo v sodelovanju s ponudniki Tank & Rast, Circle K in OMV v Avstriji, Nemčiji in na Norveškem postavili prvih 20 polnilnic DC z zmogljivostjo 350 kilovatov, ki bodo med seboj oddaljene 120 kilometrov.

Že prihodnje leto bo mreža štela 50 polnilnic. Podjetje Ionity, ki ga vodi Michale Hajesch, s sedežem v Münchnu, temelji na standardu, ki je združljiv z večino obstoječih in prihajajočih električnih modelov. Gre za standard, imenovan Combined Charging System (CCS), ki vključuje priključek Combo2.

Martin Macarol