Evropski avto leta 2017 je peugeot 3008

Zaključek izbora

7. marec 2017 ob 05:53

Ženeva - MMC RTV SLO

V Ženevi so pred odprtjem 87. avtomobilskega salona razglasili Evropski avto leta 2017. Žlahtni naslov je letos pripadel peugeotu 3008.

V Ženevi se je zaključil letošnji izbor za Evropski avto leta. Zmagovalca je izmed sedmih finalistov izbrala žirija 58 novinarjev iz 22 evropskih držav. Poleg peugeota 3008 so se na koncu za naslov potegovali še alfa romeo gilulia, citroën C3, mercedes razreda E, nissan micra, toyota C-HR in volvo S90.

Peugeotov križanec je s 319 glasovi premagal alfo giulio, ki jih je zbrala 296. S tem je francoski lev osvojil že peti naslov najboljšega na stari celini, kar mu je nazadnje uspelo pred tremi leti z modelom 308. Na tretje mesto se je s 197 glasovi tokrat uvrstil Mercedes-benz razreda E.

Z razglasitvijo so ugasnili Alfini upi o vrnitvi naslova, ki ga je nazadnje leta 2001 osvojil model 147. Veliko dlje kot Alfa Romeo pa na nov naslov čakajo pri Mercedesu, saj se je z njim nazadnje okitil model 450 leta 1973.

Letos je naslov Evropski avto leta že drugo leto zapored osvojil isti model, ki je pred tem postal tudi slovenski avto leta. Lani so se obeh zmag veselili pri Oplu z novo astro.

Končna razvrtitev sedmih finalistov



1. Peugeot 3008 (319)

2. Alfa romeo giulia (296)

3. Mercedes razreda E (197)

4. Volvo S90 (172)

5. Citroën C3 (166)

6. Toyota C-HR (165)

7. Nissan micra (135)

Martin Macarol