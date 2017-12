Evropski košarkarski prvaki bodo obkrožili svet

Ocenite to novico!

Nova znamka bo izšla jutri

11. december 2017 ob 16:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Znamka bo izšla v torek v bloku z eno znamko, na kateri bo prikazana slovenska košarkarska reprezentanca in osvojen pokal. Ob znamki bosta izšla tudi ovitek in žig, ki bo v uporabi na pošti na Slovenski cesti v Ljubljani.

Pošta Slovenije je z izdajo znamk počastila vse zlate olimpijske medalje, osvojene za samostojno Slovenijo, na znamkah so bili že Iztok Čop in Luka Špik, Rajmond Debevec, Primož Kozmus, Tina Maze, Urška Žolnir in Tina Trstenjak.