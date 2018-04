Evrovizija 2018: Lea Sirk na polfinalni oder predzadnja

Znan vrstni red

3. april 2018 ob 16:26

Lizbona - MMC RTV SLO

Lea Sirk, slovenska predstavnica na tekmovanju za pesem Evrovizije, se bo v drugem polfinalu letošnjega tekmovanja predstavila kot 17.

Gostiteljica letošnje Evrovizije, portugalska nacionalna televizija RTP, je sporočila končen vrstni red nastopajočih na 63. polfinalu tekmovanja.

Slovenija se bo s pesmijo Hvala ne! predstavila kot 17. v drugem polfinalu, in sicer 10. maja. Z nami bodo nastopili še predstavniki in predstavnice Norveške, Romunije, Srbije, San Marina, Danske, Rusije, Moldavije, Nizozemske, Avstralije, Gruzije, Poljske, Malte, Madžarske, Latvije, Švedske, Črne gore in Ukrajine.

V prvem polfinalnem večeru, ki bo 8. maja, pa se bodo za vstopnico v finale potegovali predstavniki in predstavnice Azerbajdžana, Islandije, Albanije, Belgije, Češke, Litve, Izraela, Belorusije, Estonije, Bolgarije, Makedonije, Hrvaške, Avstrije, Grčije, Finske, Armenije, Švice, Irske in Cipra.

Razpored nastopajočih v velikem finalu, ki bo 12. maja, bodo organizatorji letošnjega tekmovanja določili neposredno po drugem polfinalnem izboru.

1. polfinale, 8. maj 2. polfinale, 10. maj 1. Azerbajdžan 2. Islandija 3. Albanija 4. Belgija 5. Češka 6. Litva 7. Izrael 8. Belorusija 9. Estonija 10. Bolgarija 11. Makedonija 12. Hrvaška 13. Avstrija 14. Grčija 15. Finska 16. Armenija 17. Švica 18. Irska 19. Ciper 1. Norveška 2. Romunija 3. Srbija 4. San Marino 5. Danska 6. Rusija 7. Moldavija 8. Nizozemska 9. Avstralija 10. Gruzija 11. Poljska 12. Malta 13. Madžarska 14. Latvija 15. Švedska 16. Črna gora 17. Slovenija 18. Ukrajina





K. Ši.