Evrovizija v živo: Glasovanje je končano. Komu vse bo uspelo?

Slovenije ne bo med 26 finalisti

11. maj 2017 ob 08:21,

zadnji poseg: 11. maj 2017 ob 22:49

Kijev - MMC RTV SLO

18 izvajalcev je v drugem polfinalu opravilo svojo nalogo, glasovi strokovnih komisij in ljudstva pa bodo v finale poslali le deset najboljših.

Strokovne komisije so izvajalce ocenile že na generalki v sredo in s tem prispevale polovico glasov, drugo polovico pa bodo po nastopih vseh držav prispevali poslušalci in gledalci.

Danes bo glasovalo 21 držav - 18 tistih, ki s svojimi skladbami sodelujejo v predizboru ter Nemčija, Francija in Ukrajina, ki imajo že zagotovljeno mesto v sobotnem finalu. Iz Slovenije tako danes niste mogli glasovati.

Malo po 23.00 se bo popolnila tabela in znanih bo vseh 26 finalistov.

Neposredni prenos lahko spremljate od 21. ure dalje na 2. programu Televizije Slovenija, Valu 202, Radiu Maribor ali prek RTV 4D!



Gostitelji drugega predizbora so isti kot v torek, ko Omarju Naberju Slovenije ni uspelo popeljati med deseterico najboljših. Gre za ukrajinski moški trojček Oleksandr Skičko, Volodimir Ostapčuk in Timur Mirošničenko.

V torek so se v finale uvrstili Moldavija, Azerbajdžan, Grčija, Švedska, Portugalska, Poljska, Armenija, Avstralija, Ciper in Belgija.

A. P. J., T. H., K. K.