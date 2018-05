Evrovizijske stavnice: milijon evrov vplačanih za zmago Izraela

Kako so stavnice postale pomemben dejavnik na Evroviziji

11. maj 2018 ob 15:07

zadnji poseg: 11. maj 2018 ob 15:24

Lizbona

3,5 milijona evrov se je na račun stav evrovizijskih hazarderjev do danes zlilo na stavni borzi Betfair. Milijon evrov samo na zmago Izraela. In vse to je skupni seštevek vseh malih stav.

Prvotna in verjetno najbolj poznana stavna borza, ki velja za velikega inovatorja v svetu športnih stav, je prostor, kjer so našli svoje "igrišče" tudi evrovizijski hazarderji. Prednosti Betfaira so predvsem odlične kvote, 'cash outi', 'lay' stave ... Predvsem v zadnjih letih so možnosti na stavnicah postale iztočnica za napovedovanje končnih zmagovalcev Evrovizije tudi v medijih. Ti že pred začetki predizborov računajo, kdo bi lahko bil v finalu, in s tem posredno namenjajo večjo pozornost izvajalcem oziroma državam v javnosti.

"Splet je postal pomemben način širjenja informacij in oboževalci so na spletu izredno dejavni. Veliko je blogov, kot je na primer wiwibloggs.com, in zdi se, da smo obsedeni z Evrovizijo že od sredine januarja," je v pogovoru za MMC dejal profesionalni hazarder, ki je specializiran za televizijska tekmovanja, Daniel Gould. "Obsedeni pa smo tudi s tem, kdo bo zmagal, in merilo tega, kdo bo zmagal, so stavnice. To je način komunikacije z ljudmi, ki so potem obsedeni s celotnim gibanjem in dobijo potrditev. To, da so stvari nepredvidljive, je nekaj, kar žene stvar naprej," je o razlogih, zakaj stavnice povzročajo toliko kričeče reklame, dejal Gould.



In kako poteka učinek črednega nagona v primeru stavnic? Za začetek je pomembno postaviti stvari v kontekst. Obstajajo tri ali štiri spletne strani, kjer ljudje lahko komentirajo nastali položaj na stavnicah. Med njimi je tudi Gould, ki je v Lizboni od prvega dneva vaj. Od sredine januarja pa piše prispevke za omenjene strani. In to dviga prah.

Toda stavnice so "igrišče" za omejeno populacijo evrovizijskih navdušencev – so za tiste, ki imajo denar. "Seveda so ljudje, ki stavijo veliko denarja, in tega je z leti še vedno več. Veliko jih raje stavi prek stavne borze Betfair, kot da bi šli fizično v stavnico, kjer lahko v povprečju stavijo do 11 evrov. Pri stavni izmenjavi lahko staviš, kolikor želiš, če le najdeš nekoga, ki se bo s tvojo stavo ujemal," je pojasnil Gould.

Prav zato se je ta količina denarja še povišala. "Zaradi tega, ker nam tehnologija dovoli, da nam ni treba v poslovalnico. To je tako, kot da bi zdaj nekomu rekel, da menim, da bo Izrael zmagal, in zato stavim petaka. In ljudje to počnejo masovno na spletu, kar sproža zbiranje vrtoglave vsote denarja," je pojasnil Gould.

"O milijonih evrih govorimo že samo pri tem, kdo bo zmagal, kaj šele potem pri najboljših desetih, kdo se bo kvalificiral v finale, kdo bo tam zmagal. Stavimo lahko na tisoče različnih stvari," je poudaril profesionalni hazarder, sicer ljubitelj Evrovizije. Pri tem pa je nemogoče ugotoviti, koliko so posamezniki pripravljeni vplačati na določenega izvajalca, saj so stave anonimne.

Slovenija je letos bila pred začetkom vaj na samem repu stavnic, toda v zadnjem tednu in po uvrstitvi v finale, kjer bo nastopila v prvi polovici, je začela plezati vedno višje. In kaj stavnice pomenijo za države, ki končajo na dnu lestvic in se o njih govori, kot da so že poraženci brez boja? "Ljudje v bistvu to narobe razumejo. Na primer, Velika Britanija je na zadnjem mestu in potem veliko ljudi misli, da bodo res zadnji. Včasih sploh ne gre zato, kako dobra je pesem, ampak le zato, kakšne so možnosti neke države za zmago," je poudaril Gould.

In stavnice so vedno nepredvidljive. Spomnimo samo, kako so lani napovedovale zmago italijanskega predstavnika Francesca Gabbanija. "Letos recimo Ciper prihaja v ospredje, kar je ljudi presenetilo, prav tako zadnje dni veliko pozornosti dobiva Litva. Če pa spremljaš stavnice, potem bi zagotovo rekel, da je favorit Izrael, ker je v ospredju že zadnjih nekaj mesecev," je analiziral Gould.

In kaj žene hazarderje? Denar? Tveganje? "Sam gledam na to bolj kot na naložbo in skozi lastne stave ne gledam na to, kdo je zmagovalec in kdo poraženec, ampak skušam biti iznajdljiv in najdem zmagovalce v popolnoma si različnih stavah. Skoraj tako kot trgovanje z delnicami: gledaš, kako boš čim bolje vložil svojo naložbo," je sklenil Gould.

Klavdija Kopina

Klavdija Kopina