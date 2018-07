Facebook se z Ronaldom dogovarja o snemanju serije

Dokumentarna serija o življenju nogometnega zvezdnika

6. julij 2018 ob 18:10

Los Angeles - MMC RTV SLO

Facebook in nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo se dogovarjata o snemanju dokumentarne serije. Če se načrti uresničijo, se Facebooku obeta največji videoprojekt do zdaj.

Facebook, ki je avgusta lani za ameriške uporabnike zagnal tudi platformo za ogled videovsebin Facebook Watch, namerava posneti dokumentarno serijo, ki bi prikazala življenje enega najbolj znanih športnikov na svetu. Po poročanju ameriških medijev so pri podjetju portugalskemu nogometašu pripravljeni izplačati 10 milijonov dolarjev za 13 epizod, v katerih bi bilo prikazano tako njegovo udejstvovanje na nogometnih igriščih kot tudi življenje izven njih.

Po poročanju ameriške revije Variety naj bi bila Ronaldova serija osnovana po principu že izdane Facebookove dokumentarne serije Tom vs Time, ki prikazuje zasebno in profesionalno življenje Toma Bradyja, zvezdnika ameriškega nogometa. Bradyjeva serija je do danes nabrala skoraj 52 milijonov ogledov.

Ronaldo je sicer najbolj priljubljen športnik na Facebooku, saj ima na svojem uradnem profilu kar 120 milijonov sledilcev. Eden najboljših nogometašev na svetu je trenutno uradno še vedno član madridskega Reala, vendar pa naj bi bil zelo blizu prestopa v italijanski Juventus. Na svetovnem prvenstvu, ki se trenutno odvija v Rusiji, je 33-letni Ronaldo zabil štiri gole in se s portugalsko izbrano vrsto prebil do osmine finala, kjer jih je domov poslal Urugvaj.

M. Z.