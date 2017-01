Fadi Fawaz: George Michael si je že dolgo želel umreti

Glasbenikov partner sprožil namigovanja o samomoru

1. januar 2017 ob 20:23

Zadnji partner pokojnega pevca Georgea Michaela je na Twitterju zapisal, da je glasbenik večkrat poskušal storiti samomor in da "mu je tokrat tudi uspelo".

S serijo objav, ki so bile sicer pozneje tako kot tudi njegov profil izbrisane, je sprožil namigovanja, da je glasbenik naredil samomor. Izhajal je iz govoric, da se bodo v sklopu preiskave glede glasbenikove smrti z njim morali pogovoriti policisti.

"Fadiju so dali nekaj dni, da žaluje, zdaj pa jih bo zanimalo, kakšno vlogo so imele pri Georgeevi smrti mamila in zdravila," je za Daily Star povedal vir blizu glasbenikovega partnerja Fadija Fawaza.

"Nisem prepričan, kdo je tisti tesni prijatelj Georgea, a jaz sem tisti, ki je bil z njim v razmerju," je zapisal. "Skupaj sva bila, dokler ga nisem našel mrtvega v postelji."





"Vse, česar si je George želel, je bila smrt. Že večkrat je poskušal narediti samomor in končno mu je tudi uspelo. Zelo sva se ljubila in bila skupaj skoraj 24 ur na dan." Dodal je še, da mu bo leto 2016 ostalo v zelo slabem spominu.

Fawaz pričakuje, da mu je glasbenik zapustil del premoženja. Policija je po obdukciji, ki ni razkrila vzroka smrti, mnenja, da je bila Michaelova smrt povezana z mamili ali zdravili.

