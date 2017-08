Ferrari podlegel zahtevam trga in želji po širitvi

Prvi križanec iz Maranella

7. avgust 2017 ob 07:48

Maranello - MMC RTV SLO

Kljub prvotnemu upiranju v Maranellu načrtujejo svojega prvega križanca. Več bo znanega prihodnje leto.

Čeprav je Ferrarijev šef, Sergio Machionne pred časom ostro zavračal možnost, da bi lahko kdaj videli športnega terenca ali pa vsaj neke vrste križanca s konjičkom, si je zdaj očitno premislil. Toda to naj ne bi bil športni terenec, temveč štirisedežni “utility vihecle” z lastnostmi križanca kot ga trg še ni videl.

Po številnih govoricah je o križancu tokrat spregovoril sam Marchionne. Povedal je, da pri Ferrariju razvijajo čisto nov model, ki bo omogočal širitev ponudbe, a bo obenem ohranjal slog in lastnosti športnikov iz Maranella.

Prvi mož Ferrarija je potrdil prihod novega modela na predstavitvi najnovejših finančnih rezultatov podjetja, a obenem morda malce razočaral najbolj neučakane. Kaj več o ekskluzivnem križancu, ki naj bi pripomogel k proizvodnemu cilju 10 tisoč avtomobilov na leto, bodo razkrili šele v prvi četrtini prihodnjega leta na t. i. Investor Day, kjer bodo vlagateljem predstavili načrte do leta 2022.

Drugačen od vseh

Zato, da bi lahko lahko govorili o obliki, merah in tehnični zasnovi prvega Ferrarijevega križanca je torej še prezgodaj, lahko pa si ga že predstavljamo. Glede na to, da obljubljajo še čisto nov avtomobil, ki bo postavil nova merila razreda, lahko pričakujemo, da se bo močno razlikoval od tekmecev, kot so porsche cayenne ter prihajajoča lamborghini urus in aston martin DBX.

Po tem, kar so pokazali z modelom FF, ki je bil opremljen s prav posebnim štirikolesnim pogonom in je ponujal visoko raven udobja in uporabnosti, vemo, da znajo pri Ferrariju ob, upoštevanju tradicionalnih vrednot, razmišljati tudi izven okvirov. Za zdaj kaže, da novi model ne bo le terenska obarvana različica modela GTC4lusso, vsekakor pa lahko pričakujemo hibridni pogonski sklop.

Martin Macarol