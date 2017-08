Ferrarijeve legende na dražbi

Dražba eksluzivnih ferrarijev

27. avgust 2017 ob 13:43

Maranello - MMC RTV SLO,

V Ferrarijevem domu v Maranellu bodo 9. septembra ob 70. obletnici znamke priredili dražbo, na kateri bodo ponudili nekaj eidnstevnih primerkov, ki dosegajo milijonske vrednosti.

Dražbo z imenom Ferrari – »Leggenda e Passione« (Ferrari – legenda in strast) bo v Ferrarijevi tovarni organizirala dražbena hiša RM Sotheby's in izbrancem ponudila 54 avtomobilov in zanimivih predmetov, povezanih s podjetjem iz Maranella. Med temi velja omeniti model 365 GTB/4 daytona berlinetta alluminio stradale v originalnem stanju, ki ga ocenjujejo na od 1,4 do 1,7 milijona evrov, ter še bolj dragocen model 250 GT SWB berlinetta competizione scaglietti, čigar vrednost ocenjujejo na od 8,5 do 10 milijonov evrov.

Med izjemno redkimi primerki bosta na voljo tudi modela 250 GT LWB california spider scaglietti, ki bi lahko dosegel ceno od 7,5 do 9,5 milijona evrov ter praktično nov 288 GTO za od 3,2 do 4 milijone evrov. Med posebnimi zanimivostmi izpostavljamo model 812 superfast, izdelan v razmerju 1:2, ki so ga uporabili v vetrovniku in bo v ponudbi za 320 tisočakov.

Milijoni tudi v dobrodelne namene

Tisti, ki gredo radi na stezo, se bodo lahko med drugim potegovali za model 348 TB challenge za 395 tisoč evrov ali pa za malce novejši 458 GT3 za 600 tisočakov. Zbiratelji, katerih cilj je t. i. »biga five« pa bodo lahko poskušali osvojiti F40 za 1,1 milijona, F50 za 1,8 milijona, enza za dva milijona ali izvenserijski laferrari aperta s številko 210 za 4 milijone evrov, ki so gs v Maranellu izdelali od 70. obletnici podjetja, izkupiček od prodaje pa bodo podarili v dobrodelne namene.

Martin Macarol