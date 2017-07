Festival Fyre ni bil (le) polomija, ampak kar prevara - policija pridržala organizatorja

Soorganizator, raper Ja Rule, ni v preiskavi

1. julij 2017 ob 13:54

New York - MMC RTV SLO

Dobra dva meseca po polomu z organizacijo glasbenega festivala Fyre so newyorški policisti zaradi suma prevare pridržali enega izmed organizatorjem dogodka, Billyja McFarlanda.

Festivala Fyre Fest naj bi potekal konec aprila na otočku v Bahamih, Zamišljen je bil kot dogodek za premožnejše, ki bi dva konca tedna uživali v glasbi, sanjskih plažah in izbrani kulinariki, a se je na koncu vse izjalovilo. Ko so prvi gosti konec aprila z zasebnimi letali in čarterskimi poleti prispeli na otok, so bili zgoženi.

Namesto razkošnega glampinga so jih pričakali napol postavljeni šotori, prizorišče je olj kot na razkošno letovišče spominajlo na gradbišče, o izbrani kulinariki ni bilo ne duha ne sluha, podobno pa je bilo tudi z nastopajočimi. Eni izmed osrednjih zvezd napovedanega festivala, Blink-182 so na primer tik pred zdajci nastop odpovedali, saj so njihovi predstavniki ob prihodu na otok ugotovili, da za koncert ni vzpostavljene niti osnovne infrastrukture.

"Festival v raju" je postal nočna mora

Družbena omrežja so nato preplavile fotografije nedokončanega letovišča in skromne kulinarčne ponudbe ter zgroženi zapisi razvajenih milenijcev, ki so za vstopnice za "festival v raju" plačali tudi po 4.000 dolarjev, nato pa obtičali na otočku brez osnovne infrastrukture. Na pomoč so jim takoj priskočile bahamske oblasti, ki so opeharjeno mladež s čarterskimi poleti spravili domov na varno, druge imetnike vstopnic pa posvarile, naj se na festival ne odpravljajo.

Razočaranje mladih je bilo še toliko večje, saj so dogodek na družbenih omrežjih (za plačilo, seveda) promovirale številne zvezdnice, kot so Bella Hadid, Kendall Jenner, Emily Ratajkowski, soorganizator festivala pa je bil znani raper Ja Rule.

Opravičilo in pojasnilo: Bili smo preveč ambiciozni

Ta se je za polomijo takoj opravičil in ob tem na Twitterju zapisal, da ni šlo za prevaro ali kaj podobnega: "Ne vem, kako to, da je šlo vse narobe, ampak se trudim, da bi popravil stvari vsaj tako, da bodo ljudje dobili denar nazaj," je med drugim zapisal. Ob tem je dodal, da so očitno podcenjevali organizacijo tako velikega dogodka, saj jim ni uspelo pravočasno urediti vsega. Zagotovil je, da bo prevzel odgovornost za nastali položaj in se vsem, ki so kupili vstopnice, opravičil, obenem pa zagotovil, da nastali položaj ni njegova krivda.

Skoraj sočasno se je oglasil tudi Ja Rulov prijatelj in poslovni partner Billy McFarland, s kateri sta ustanovila družbo Fyre Media, odgovorno za organizacijo festivala. Za revijo Rolling Stone je že 28. aprila dejal, da je bil očitno "preveč ambiciozen" pri organizaciji dogodka: "Vsi skupaj smo bili malo naivni v prepričanju, da lahko že prvič storimo vse sami. Naslednje leto bomo brez dvoma začeli prej."

Tožilec: S prevaro do denarja investitorjev

Le nekaj dni po dogodku so newyorške oblasti začele preiskavo zaradi suma prevare, včeraj pa 25-letnega podjetnika tudi pridržale. Državni tožilec Joon Kim je za New York Times pojasnil, da McFarlanda sumijo prevare, saj naj bi investitorjem, ki so za organizacijo festivala razvezali svoje mošnjičke - vložili naj bi približno 1,2 milijona dolarjev -, kazal ponarejene dokumente.

Med drugim naj bi vsaj dvema investitorjema s ponarejenimi dokumenti dokazoval, da je prodal za najmanj milijon dolarjev vstopnic (medtem ko jih je v resnici zgolj za dobrih 55.000 dolarjev), poleg tega pa je trdil, da je njegovo podjetje vredno več, kot je v resnici. Tudi to trditev, trdijo opeharjeni investitorji, je podkrepil s ponarejenimi dokumenti, na katerih je pisalo, da je njegov delež v podjetju vreden 2,5 milijona dolarjev, v resnici pa so bile delnice, ki jih ima, skupaj vredne le 1.500 dolarjev, še piše NYT.

Ja Rule "ni v preiskavi"

Kim je ob tem dejal še, da je maksimalna zagrožena kazen za to kaznivo dejanje 20 let zapora, a pričakuje, da bo McFarland - če bo obsojen - prejel milejšo kazen. O McFarlandovem poslovnem partnerju Ja Rulu (njegovo pravo ime je sicer Jeffrey Atkins) ni želel govoriti. Je pa za New York Times raperjeva odvetnica Stacey Richman, zatrdila: "G. Atkins ni aretiran niti ni v preiskavi."

Več deset tožb, tudi ena stomilijonska

Kljub temu pa, še piše New York Times, je v težavah tudi Ja Rule, saj je bilo proti družbi, katere solastnik je, vloženih več deset zasebnih tožb. Najdražjo - zahteva namreč 100 milijonov dolarjev odškodnine -, je vložil eden izmed obiskovalce, Daniel Jung. Po poročanju BBC-ja Jung organizatorje toži zaradi "nezaslišano spodletele organizacije, prevare, kršenja pogodbenih obveznosti in malomarnosti".

"Zaradi pomanjkanja hrane, vode, strehe nad glavo in zdravstvene oskrbe so se med obiskovalci festivala ustvarile nevarne okoliščine, nekateri so bili popolnoma panični, saj so se nenadoma znašli na odročnem otoku brez osnovnih potrebščin. Situacija je prej spominjala na okoliščine iz filma Igre lakote ali romana Gospodar muh in Coachello," piše v tožbi. "Fyre Festival je bil že od vsega začetka mišljen kot prevara premožnih in nič drugega."

T. K. B.