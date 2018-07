Festival Lent, nasvidenje do prihodnjega leta!

Festival se je sklenil z ognjemetom

1. julij 2018 ob 16:30

Maribor - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

S tradicionalnim ognjemetom se je sinoči končal Festival Lent, največji festival v Sloveniji, ki je devet dni polnil ulice in trge v središču Maribora. Na petdesetih prizoriščih je nekaj tisoč nastopajočih iz 31 držav pripravilo skoraj 400 prireditev.

Festival Lent je znova ponudil vrtiljak dogodkov – od glasbe, gledališča in folklore do kulinarike, športa in doživetij za najmlajše. Nad njim so bili navdušeni tudi obiskovalci, saj je mesto po zaslugi Lenta zaživelo.

Okroglih trideset let je letos praznoval predhodnik festivala – folklorni festival Folkart, festival pa je postregel tudi z nekaj novostmi: s programom Pozor! Muzika na cesti je na ulice poleg uličnih gledališčnikov pripeljal tudi glasbenike, po treh letih pa se je na reko Dravo vrnil tudi simbol festivala – plavajoči oder.

Festival znova raste

Podatke o obisku in prodanih vstopnicah organizatorji še obdelujejo, direktor festivala Vladimir Rukavina pa je prepričan, da festival po nekaj težkih letih, ko so morali program skrčiti, spet raste. "Lahko govorimo o številkah, a te so najmanj pomembne, poudarjam predvsem lentanje – način življenja, ki ga ponudi Lent. Drugače pa smo lanski obisk presegli, vračamo se k visokim številkam. A najbolj važno je to, da si, ko si hodil po Lentu, ko si hodil po Mariboru, začutil pozitivno vibracijo," je povedal Rukavina.

Konec festivala pa za organizatorje pomeni začetek priprav na novega. Rukavina pričakuje dogajanje v podobnem obsegu kot letos in si želi čim uspešnejšega zbiranja sredstev, kar jim je v zadnjih letih povzročalo največ sivih las.

Oder na Dravi bo ostal

Festival Lent je v svoji 26. izvedbi med drugim gostil kubansko glasbeno legendo Juana De Marcosa Gonzalesa, zimzelena Đorđeta Balaševića in Vlada Kreslina ter romski simfonični orkester iz Budimpešte.

Oder na Dravi, ki bo od zdaj stalni, so krstili z baletom Labodje jezero. Lent pa so z veličastnim nastopom sklenile folklorne skupine iz Argentine, Črne gore, Kenije, Peruja, Rusije, Srbije in Slovenije.

Bratko Zavrnik, Radio Slovenija; Sa. J.