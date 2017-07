Festival Ultra Europe vstopa v svet nogometa

Festival in klub si delita stadion Poljud

6. julij 2017 ob 17:33

Split - MMC RTV SLO

Nogometni klub Hajduk Split je dobil novega sponzorja, ki se razlikuje od vseh dosedanjih.

Kot je bilo najavljeno, se je splitski klub dogovoril za sodelovanje s festivalom Ultra, katerega znak bo naslednjo sezono krasil rokav Hajdukovega dresa.

"Na vse mogoče načine smo poskušali pomagati pri organizaciji tega festivala tako, da bi bilo najbolje za vse. Naredili smo velik korak k še boljšemu sodelovanju v prihodnosti in vesel sem, da na našem dresu še ena svetovna blagovna znamka," je povedal Aljoša Bašić, ki ima pri Hajduku vlogo direktorja marketinga.

Festival Ultra in splitski nogometni klub sta povezana, ker se vsakoletni festival odvija na Hajdukovem stadionu Poljud.

Letos bo elektronski spektakel potekal od 14. do 16. julija, v treh večerih pa se bodo na odru zvrstila številna zveneča imena, kot so Adam Beyer, Afrojack, Armin van Buuren, Carl Cox, David Guetta, Hardwell, Martin Garrix, Steve Aoki, Tiësto in številni drugi.

Nogometaši Hajduka se bodo pred elektronsko zabavo umaknili na stadion v Dugopolju, kjer se bodo v sklopu kvalifikacij za evropsko klubsko tekmovanje pomerili z bolgarskim klubom Levski iz Sofije.

