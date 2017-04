Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Fantje, ki to niso: pet deklet iz zasedbe FFC-Acrush bo na odru poleg petja izvajalo nogometne trike. Foto: Twitter Kitajska popzvezda Li Jučun (znana tudi pod imenom Chris Lee) že več kot desetletje briše meje med spoloma, v oddaji Super Girl je občinstvo osvojila prav s svojim 'fantovskim' videzom. Poleg glasbenega uspeha je Li tudi modna ikona in ambasadorka prestižnih znamk, kot so Givenchy, Chanel, Balenciaga ... Foto: EPA Kanadski popzvezdnik Justin Bieber je moški, o katerem fantazirajo milijoni Kitajk. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

FFC-Acrush: "Sanjski ženini" mladih Kitajk so v resnici dekleta

Brisanje meja med spoloma

2. april 2017 ob 09:43

Jinhua - MMC RTV SLO

Kitajski najstniki so pred dnevi doživeli presenečenje: izkazalo se je, da eno ta hip najbolj vročih fantovskih skupin, FFC-Acrush, sestavljajo sama dekleta.

Vseh pet članov oziroma članic zasedbe, ki se na kitajski različici omrežja Twitter, Weibo, ponaša s skoraj milijonom sledilcev, s čimer so za petami ameriški popdivi Katy Perry, so izbrali lani na posebnem natečaju, njihov prvi videospot naj bi luč sveta ugledal še ta mesec.

Vzpon zasedbe, ki jo sestavljajo Lu Keran, An Džun Ši, Peng Ši Čen, Min Džun Čjan in Lin Fan, sledi velikanskemu uspehu Li Jučun, kitajske "uniseks" popzvezde, ki je pred več kot desetletjem zmagala v oddaji Super Girl, hkrati pa združuje estetiko japonskih fantovskih zasedb in K-popa.

"Čedna mladina"

Na Kitajskem je v zadnjem desetletju oblačenje, ki ni podrejeno spolu, vse bolj priljubljeno, pri FFC-Acrush pa gredo dlje od oblek, kot je povedal njihov menedžer iz zagonskega bpodjetja Džedžjang Huati Culture Communication pod okriljem tehnološkega velikana Tencent, saj ne uporabljajo osebnih zaimkov ona ali on, ampak se označujejo s spolno nezaznamovanim izrazom meišaonian, kar bi lahko prevedli v "čedno mladino".

Čisto nič pa nimajo proti, če jih oboževalke na že omenjenem omrežju Weibo označijo za svoje "može" - ta kompliment kitajska dekleta po navadi namenijo moškim zvezdnikom, ki bi bili njihovi sanjski ženini, denimo Justinu Bieberju. (Pomenljivo je tudi dejstvo, da se glasbeni dogodki, na katerih Tencent predstavlja svoje varovance iz sveta popa, imenujejo Sejem ženinov.)

A kot Adonis

Kot je povedala "prva ženska" zasedbe, 21-letna Lu, ji nekatere oboževalke pošiljajo ljubezenska pisma, "a ji seveda one niso všeč na ta način". Menedžment ji sicer ne dovoljuje pogovorov o spolni usmeritvi niti nje same niti njenih kolegic iz skupine. Seveda se je nabralo tudi nekaj sovražnikov, ki jih na Weibu napadajo zaradi fantovskega videza, ki so mu zveste že dolgo, Lu, denimo, vse od otroštva nosi kratke lase in so jo redno pregledovali, ko je želela uporabiti žensko stranišče, se pa z leti stanje izboljšuje, pravi.

Podjetje v ozadju načrtuje predstavitev še treh drugih dekliških skupin v prihajajočih mesecih, vse bodo imele pred imeni kratico FFC (Fantasy Football Confederation), kar pomeni, da se bodo dekleta naučila igrati nogomet in med nastopi izvajala različne trike. Tako naj bi mladim pokazali, da so njihovi idoli "sončni, zdravi in polni pozitivne energije", je povedal direktor krovnega podjetja Vang Tjanhaj. A v imeni Acrush pa označuje besedo Adonis, ime grškega boga moške lepote.

A. K.