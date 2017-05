Poudarki Fičko je bil v Španiji znan kot seat 600.

Fičko še živi

Seat 600 BMS

6. maj 2017 ob 08:04

Martin Macarol - MMC RTV SLO

Fiat je leta 1955 svetu predstavil fiat 600 in z njim motoriziral Apeninski polotok. Dve leti kasneje ga je z licenco začel izdelovati tudi Seat. Ob šestdeseti obletnici tega dogodka so si španci zamisli nostalgični koncept, ki ga bodo predstavili na avtomobilskem salonu v Barceloni.

Fičko je legendarni avtomobil, ki je v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja motoriziral Italijo, Španijo in z Zastavino značko tudi Jugoslavijo. V Španiji je nosil oznako seat 600. A avtomobil, ki ga bodo razstavili na salonu v Barceloni, ni navaden starodobnik, temveč koncept seat 600 BMS, ki s sodobnimi elementi predstavlja slavni model 600D s pomično platneno streho.

Oblikovalski koncept, ki ga vidimo na sliki in bo najvetneje ostal edini izdelan primerek, označuje nekaj zanimivih elementov. Odet je v posebno kovinsko sivo barvo “metallic twist” ter okrašen z oranžnimi detajli in posebnim logotipom “600”. Sedeži in obloge “samomorilskih”vrat z vpetjem zadaj so odeti v usnje in poudarjeni s kontrastnimi oranžnimi šivi. Zavore in kolesa izhajajo z originala izpred 60 let.

Nostalgični konept bo na Seatovem razstavnem prostoru delal družbo novi ibizi, leonu cupri 300 in športno naravnani ateci FR.

Legendarnega fička je Zastava s Fiatovo licenco izdelovala kar 30 let. V tem času je s tekočega traku v Kragujevcu zapeljalo natanko 923.487 primerkov. Njegovo vlogo prvega avtomobila prenekaterega Jugoslovana je kasneje prevzel v naših krajih prav tako slavni yugo.